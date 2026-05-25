«أبوظبي للتنمية» يرصد تقدم مشروعاته في إفريقيا

أفاد صندوق أبوظبي للتنمية بأنه يواصل متابعة سير العمل في مشروعاته التنموية في إفريقيا، وتشمل إعادة تأهيل طريق «سوكودي - بسار» في توغو، ومشروع تطوير البُنية التحتية للطرق في مدغشقر، ومشروع طريق «مينا - بيدا» في نيجيريا، حيث بلغت نسب الإنجاز فيها، حتى اليوم، 92% في مشروع طريق توغو، و80% في مدغشقر، و45% في نيجيريا، وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «من خلال المشروعات التنموية التي موّلها الصندوق في إفريقيا، يواصل الصندوق مساهمته في دعم أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، الهادفة إلى بناء قارة مزدهرة ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد».