تجار: سوق الذهب تعوّل على عطلة الأضحى لزيادة المبيعات

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً بقيم راوحت بين 2.25 درهم و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي الانخفاضات التي سجلها غرام الذهب في أسبوعين إلى 25.5 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن مواصلة الانخفاضات السعرية للذهب كانت لها تأثيرات إيجابية في الأسواق عبر تحسن الطلب وبنسب متباينة على المشغولات والسبائك الذهبية، متوقعين نمو الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة.

وأوضحوا أن من الطبيعي أن تستحوذ السبائك على الحصة الكبرى من الطلب في ظل الانخفاضات السعرية الكبيرة، مؤكدين أن متاجر الذهب تعوّل على الأيام المقبلة وعطلة عيد الأضحى لتنشيط مبيعات المشغولات الذهبية بوتيرة أكبر.

وقال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الفنان»، ديليب باتني، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت الأسواق تحسناً بنسب متباينة في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات السعرية الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «لكن نمو المبيعات لايزال محدوداً، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، وخلال عطلة عيد الأضحى التي ستتيح فرصاً للمتعاملين للتسوق من متاجر الذهب».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «أمبرال لتجارة الذهب والمجوهرات»، آشوين شون: «إن مواصلة الانخفاضات السعرية للمعدن الأصفر أسهمت في تحسن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الأيام الأخيرة في الأسواق، كما دعمت الإقبال على السبائك والعملات الذهبية».

وأوضح: «العديد من منافذ البيع تعوّل على الأيام المقبلة خلال عطلة عيد الأضحى لتنشيط مبيعات المشغولات الذهبية بوتيرة أكبر، لاسيما في ظل طول فترة العطلة، والتي ستتيح للمتعاملين زيارة الأسواق أكثر من مرة».

أما مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، فرأى أن «فترات تراجع الأسعار بمعدلات كبيرة تعد من المحفزات القوية لدعم استقطاب المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية، خصوصاً عقب فترات الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر في الفترات السابقة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «من الطبيعي أن تستحوذ السبائك على الحصص الكبرى من الطلب في ظل الانخفاضات السعرية الكبيرة، وفي ظل اهتمام العديد من المتعاملين بتلك المنتجات لأغراض الادخار أو الاستثمار عقب المؤشرات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر خلال فترات سابقة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 543.25 درهماً بانخفاض قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 503 دراهم وبتراجع قدره 3.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 482.25 درهماً بانخفاض بلغ 3.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 413.5 درهماً بتراجع بلغ 2.75 درهم. بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 322.5 درهماً بانخفاض وصل إلى 2.25 درهم.