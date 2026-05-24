32 عاماً متوسط عمر امتيازات الموانئ لدى «دي بي ورلد»

تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ترسيخ مكانتها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ والمحطات البحرية في العالم، مستندة إلى شبكة تشغيلية واسعة تمتد عبر القارات، وطاقة مناولة تصل إلى 110 ملايين حاوية قياسية سنوياً، في وقت يبلغ فيه متوسط عمر امتيازات تشغيل الموانئ التابعة لها نحو 32 عاماً، ما يعكس استقراراً طويل الأجل في أصولها الاستراتيجية وانتشارها العالمي.

وبحسب دراسة صادرة عن الشركة حول بصمتها العالمية في قطاع الموانئ والمحطات البحرية، فإن «دي بي ورلد» تركز قدراتها التشغيلية على الأسواق الأسرع نمواً، خصوصاً تلك المرتبطة بشحنات المنشأ والوجهة النهائية، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق عائدات مستدامة، والاستفادة من النمو المتزايد في التجارة الدولية.

وتدير الشركة شبكة واسعة من الموانئ والمحطات في مناطق استراتيجية تشمل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والأميركتين، ما يمنحها حضوراً مباشراً في أبرز ممرات التجارة البحرية العالمية.

وتظهر خريطة الانتشار الجغرافي للشركة وجود عمليات تشغيلية في عشرات المواقع عالمياً، ليعكس هذا الانتشار قدرة الشركة على الربط بين الأسواق الاستهلاكية الكبرى ومراكز الإنتاج والتصنيع، بما يعزز دورها شريكاً رئيساً في سلاسل الإمداد العالمية.

الحصة السوقية

ووفقاً للبيانات، تستحوذ «دي بي ورلد» على نحو 10% من إجمالي سوق تشغيل محطات الحاويات عالمياً من حيث أحجام المناولة، ما يضعها ضمن أكبر مشغلي المحطات البحرية على مستوى العالم.

وتُظهر الأرقام تفاوتاً في الحصص السوقية بحسب المناطق الجغرافية، حيث تسجل المجموعة أعلى حضور لها في منطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 37.8%، ما يؤكد هيمنتها الإقليمية ودورها المحوري في إدارة البنية التحتية البحرية في المنطقة، كما تبلغ حصتها في أوقيانوسيا 23%، وفي جنوب آسيا 16.6%، وفي أميركا اللاتينية 13.1%، بينما تصل إلى 8.5% في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، و7.4% في الصين الكبرى وشمال آسيا وجنوب شرق آسيا، و5.2% في إفريقيا، و2.6% في أميركا الشمالية.

قوة نموذج الأعمال

ويعد متوسط عمر امتيازات تشغيل الموانئ البالغ 32 عاماً أحد أبرز مؤشرات قوة نموذج أعمال «دي بي ورلد»، إذ تعتمد الشركة على عقود طويلة الأجل لإدارة وتشغيل الموانئ، وتوفر أساساً مستقراً للاستثمار في تطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة.

وتشير الشركة إلى أن طاقتها التشغيلية تتركز في الأسواق ذات النمو المرتفع، وهي الأسواق التي تشهد توسعاً في الاستهلاك والصناعة والتجارة الإقليمية. ويمنح هذا التوجه «دي بي ورلد» فرصة للاستفادة من التحولات في أنماط التجارة العالمية، بما في ذلك تنامي التجارة بين الاقتصادات الناشئة وإعادة تشكيل سلاسل التوريد.

وتؤكد موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مكانتها واحدة من أكبر مزودي حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في العالم، بعد أن تحولت من مشغل للموانئ إلى مجموعة عالمية تقدم خدمات لوجستية شاملة تربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 80 دولة.

120 ألف موظف

وبحسب بيانات الشركة، تدير «دي بي ورلد» أكثر من 600 وحدة أعمال حول العالم، ويعمل لديها ما يزيد على 120 ألف موظف، فيما تستحوذ على نحو 10% من سوق مناولة الحاويات العالمي، ما يجعلها أحد أبرز اللاعبين في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وتعكس البيانات التحول الكبير الذي شهدته الشركة خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من نموذج أعمال يركز على تشغيل الموانئ والمحطات البحرية إلى نموذج أوسع كمزود متكامل لحلول سلسلة الإمداد العالمية.

ومكن هذا التحول الشركة من تقديم خدمات تبدأ من إدارة الموانئ والمحطات، مروراً بالنقل البري والبحري والجوي، والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى إدارة المناطق الاقتصادية والمنصات الرقمية، بما يمنح المتعاملين حلولاً شاملة من نقطة الإنتاج إلى المستهلك النهائي.

وتُظهر خريطة عمليات الشركة انتشاراً واسعاً في الأميركتين، وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، مع تنوع في الأنشطة يشمل الخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، والموانئ والمحطات، والخدمات البحرية.

24.4 مليار دولار إيرادات

ارتفعت إيرادات «دي بي ورلد» خلال العام الماضي بنسبة 22% إلى 24.4 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% إلى 6.4 مليارات دولار.

