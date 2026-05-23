«مطارات دبي»: 31 مايو الأكثر ازدحاماً خلال «العيد» مع 194.5 ألف مسافر متوقع

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يشهد تدفقاً ملحوظاً ونمواً متصاعداً في أعداد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر، تزامناً مع الإجازة الممتدة لأسبوع كامل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري، الأكثر ازدحاماً مع عبور أكثر من 194 ألفاً و580 مسافراً.

وقالت المؤسسة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إنها تعمل بكامل جاهزيتها التشغيلية، وفعّلت خططاً استباقية، ترتكز على التنسيق المشترك والوثيق مع كل الجهات والشركاء في المطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية، وانسيابية حركة المسافرين، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعدادهم، داعية المسافرين إلى الوجود في المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل خلال فترة الذروة هذه.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أن وجهات جنوب آسيا وأوروبا الغربية وشرق آسيا، تتصدر قائمة المناطق الأكثر طلباً عبر مطاراتها، مدعومة بزيادة الرحلات والسعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الوطنية لربط المسافرين عبر شبكتها العالمية الواسعة التي تضم 150 وجهة منتظمة.

ذروة سفر

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: «إن موسم عيد الأضحى يشكل أحد أبرز فترات الذروة التي نترقبها ونستعد لها سنوياً بكامل جاهزيتنا التشغيلية، حيث يتزامن الزخم السياحي المعتاد للعطلة مع مغادرة ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة».

وأضاف الجوكر في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمثل هذا الارتفاع المتوقع في وتيرة السفر تحدياً بالنسبة لنا، بل فرصة متجددة نؤكد من خلالها مرونة بنيتنا التحتية وكفاءة فرقنا في إدارة الأعداد الكبيرة من المسافرين وانسيابية حركتهم، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والراحة لجميع الضيوف، بما يعزز مكانة دبي مركزاً محورياً لحركة الطيران العالمية».

وتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي تدفقاً ملحوظاً ونمواً متصاعداً في أعداد الضيوف والمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر تزامناً مع الإجازة الممتدة لأسبوع كامل، ما يسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة بشكل ملحوظ عبر الرحلات المغادرة والقادمة.

الأكثر ازدحاماً

وقال الجوكر: «إن التوقعات تشير إلى أن يوم الأحد 31 مايو الجاري سيكون الأكثر ازدحاماً خلال فترة العيد، مع توقع عبور أكثر من 194 ألفاً و580 ضيفاً عبر المطار، فيما يُتوقع أن يشهد اليوم السبت الموافق 23 مايو أعلى حركة للمغادرين، مع سفر أكثر من 67 ألف ضيف عبر مطار دبي الدولي».

وأكد أن «مطارات دبي» تعمل بكامل جاهزيتها التشغيلية، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية، لضمان انسيابية حركة المسافرين، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعدادهم، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع الضيوف خلال هذه الفترة.

وجهات السفر

وبخصوص أبرز الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً من قبل المسافرين خلال عيد الأضحى، أوضح الجوكر أن «الوجهات المفضّلة تتنوع خلال هذا الموسم، لكننا نشهد طلباً مرتفعاً نحو وجهات السفر الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية لرحلات الحج، كما تتصدر وجهات جنوب آسيا وأوروبا الغربية وشرق آسيا قائمة المناطق الأكثر طلباً عبر مطاراتنا، مدعومة بزيادة الرحلات والسعة المقعدية التي توفرها ناقلاتنا الوطنية لربط المسافرين عبر شبكتنا العالمية الواسعة التي تضم 150 وجهة منتظمة».

وعن أبرز الاستعدادات التشغيلية التي اتخذتها «مطارات دبي» للتعامل مع الزيادة في أعداد المسافرين خلال عطلة العيد، قال الجوكر: «يكمن سر تميزنا في تضافر الجهود كفريق واحد تحت مظلة مجتمع المطار (oneDXB)، حيث فعّلنا خططاً استباقية متكاملة، ترتكز على التنسيق المشترك والوثيق مع جميع الجهات والشركاء في المطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية».

كفاءة عالية

وبيّن الجوكر، أن استعدادات «مطارات دبي» تعتمد بشكل أساسي على تسخير المنظومات الذكية لإدارة التدفقات بكفاءة عالية في نقاط الخدمة الحيوية، ورفع كفاءة أنظمة مناولة الأمتعة، إلى جانب وجود فرق الدعم الميداني في أرجاء المطار لتوجيه وإرشاد الضيوف وتسهيل حركتهم.

وقال: «حرصنا أيضاً على دعم حجاجنا من خلال مناطق مخصّصة لإتمام إجراءاتهم».

وأكد الجوكر أن الابتكار والتكنولوجيا هما الركيزة الأساسية لإدارة فترات الذروة بنجاح، وتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية، مشيراً إلى أن البوابات الذكية والأنظمة البيومترية المعتمدة على تقنيات التعرف إلى الوجه، تسهمان في اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات.

وأضاف: «كما نعتمد على أنظمة الرصد الفوري المتطورة لإدارة الطوابير، إضافة إلى منصات الخدمة الذاتية وشحن الأمتعة».

نصائح للسفر

وبشأن النصائح للمسافرين لضمان تجربة سفر سلسة وخالية من التأخير خلال عطلة عيد الأضحى، دعا الجوكر الضيوف إلى اتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية، بما في ذلك الوصول المبكر، والوجود في المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل لضمان إنجاز الإجراءات براحة تامة.

وأوضح أن النصائح تشمل أيضاً إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، واستخدام التطبيقات الذكية للناقلات الجوية قبل التوجه إلى المطار، إضافة إلى التأكد المسبق من صلاحية جوازات السفر وتأشيرات الدخول الخاصة بوجهة السفر النهائية، مع الالتزام بسياسات الأوزان المقررة من شركات الطيران.

كما أوصى الجوكر باستخدام «مترو دبي» للوصول من وإلى مباني المطار، كونه الخيار الأسرع لتفادي الازدحام المروري على الطرقات خلال فترة العيد.

شجرة الشعلة

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: «إنه في إطار الحرص على نقل بهجة العيد ومشاركة عاداتنا الأصيلة مع العالم، يسعدنا هذا العام الاحتفاء بضيوفنا المسافرين من خلال فعاليات ثقافية مميزة، حيث يستضيف الحي الإماراتي، وبالتعاون مع حملة موسم شجرة الشعلة، فعالية مخصصة في (المبنى 3 الكونكورس B) خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو».

وأضاف: «من خلالها نرحب بالمسافرين بلمسات تعكس كرم الضيافة الإماراتية من خلال توزيعات إبداعية وبطاقات تهنئة، إضافة إلى ورود مصنوعة يدوياً بأيدٍ موهوبة من الشباب الإماراتي، مع توثيق هذه اللحظات عبر إهداء الضيوف صوراً فورية تذكارية تحمل شعار (العيد في دبي)، لتظل مطاراتنا دوماً واجهة تنبض بالحياة وحفاوة الاستقبال».

