اتفاقية شراكة في الرحلات بين «فلاي دبي» و«الخطوط القبرصية»

أعلنت كل من شركتي «فلاي دبي» و«الخطوط الجوية القبرصية» عن اتفاقية شراكة جديدة في الرحلات، بهدف تعزيز رحلات الربط الدولية، وتوفير خيارات سفر إلى شبكة واسعة من الوجهات عبر إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت «فلاي دبي» في بيان، أمس، أن هذه الشراكة تتيح للمتعاملين السفر بمسار وحجز رحلة واحدة، مع ضمان التنسيق في مناولة الأمتعة، وتبسيط إجراءات السفر عبر مطار دبي الدولي كمحور عالمي للسفر.

وبموجب الاتفاقية، سيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القبرصية القادمين من لارنكا بفرصة السفر عبر محطة توقف واحدة في دبي، تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من وجهات «فلاي دبي»، مثل ألماتي وأستانا وكولومبو ودكا وجدة وكاتماندو وكرابي والكويت ولنكاوي وبينانغ وماليه والمدينة المنورة ومسقط والرياض.

وفي الوقت ذاته، تتيح الاتفاقية لمسافري «فلاي دبي» إمكانية السفر إلى قبرص من خلال رحلات الخطوط القبرصية المتجهة إلى لارنكا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه «من خلال شراكتنا مع الخطوط القبرصية فإننا نوفر تجربة سفر أكثر سلاسة، وإمكانية الوصول إلى وجهات جديدة، فضلاً عن منح المسافرين حرية السفر إلى شبكة واسعة من الوجهات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية، ثانوس باسكاليس: «من خلال دبي، سيستفيد المسافرون القادمون من قبرص من إمكانية السفر إلى شبكة متنوعة من الوجهات عبر منطقة الخليج وآسيا وإفريقيا».