إضافة 180 خدمة جديدة إلى «دبي الآن» في 2027

أفادت «دبي الرقمية» بأن من المقرر إضافة أكثر من 180 خدمة جديدة إلى تطبيق «دبي الآن» بحلول نهاية فبراير 2027، بما يحقق توفير الخدمات عبر القناة الرقمية الموحدة لخدمات الأفراد في دبي، ويقرّب الإمارة من استكمال مستهدفات مبادرة القنوات الرقمية المشتركة. وذكرت في بيان أمس، أنه تنفيذاً للمبادرة، فقد نظّمت معسكراً مكثفاً ومتخصصاً، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتسريع إدراج خدمات الأفراد في تطبيق «دبي الآن».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «مع انضمام المزيد من الخدمات إلى (دبي الآن)، نواصل تعزيز نموذج رقمي يجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وسرعة وموثوقية».