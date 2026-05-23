«موانئ أبوظبي» تؤسس شبكة لوجستية برية متكاملة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تأسيس شبكة لوجستية برية متكاملة ومتعددة الوسائط، تضم موانئ جافة ومستودعات شحن متصلة بشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» التابعة لمجموعة «كيزاد».

وذكرت المجموعة في بيان، أن هذه الشبكة ستعمل على ترسيخ مكانة ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة كبوابتين حيويتين لدعم القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز حركة الشحن الصناعي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ودعماً لهذه الجهود، أبرمت المجموعة مذكرات تفاهم مع أربع من كبرى الشركات الصناعية في الدولة، هي: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة «إمستيل»، وشركة الغرير للحديد والإستيل، وشركة «تيناريس»، لتعزيز دورهما ومكانتهما كمتعاملين رئيسين للشحن الصناعي ضمن الشبكة اللوجستية البرية للمجموعة والمرتبطة بشبكة السكك الحديدية.

وتهدف هذه الشبكة اللوجستية إلى تسهيل حركة المدخلات الصناعية والمنتجات النهائية والبضائع الاستراتيجية، وتيسير تدفقها في جميع أنحاء الدولة، حيث ستربط ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة بالموانئ الجافة البرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية، ومدينة «آيكاد»، ومستودعات الشحن المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ما يوفر منصة لوجستية متكاملة. وتم تطوير هذه الشبكة لتعزيز أداء سلاسل الإمداد، حيث ستوفر تدفقات أكثر موثوقية للمواد الخام والمدخلات الصناعية للمصنعين في الدولة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن المجموعة تتطلع إلى رفد الخدمات اللوجستية الصناعية في دولة الإمارات، من خلال تأسيسها لهذه الشبكة اللوجستية البرية المتكاملة والمتعددة الوسائط، والمدعومة من قبل رواد الصناعة الوطنية.