«دبي الملاحية» تفتتح مركز أعمال جديداً بـ 160 مليون درهم

أعلنت مدينة دبي الملاحية، أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الرائدة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن افتتاح «مركز الأعمال الملاحية 2» الجديد، وهو برج تجاري فاخر بقيمة 160 مليون درهم، يضيف مساحات مكتبية من الفئة الممتازة إلى منظومة دبي البحرية والتجارية المتطورة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن البرج الجديد يقع في المنطقة التجارية في مدينة دبي الملاحية، وتم إنجازه خلال 20 شهراً، مع تأجير 78% من مساحاته قبل افتتاحه، بما يعكس الطلب القوي على المساحات التجارية عالية الجودة في مناطق الأعمال ذات الربط الاستراتيجي في دبي.

ويضم مركز الأعمال الملاحية، 125 وحدة مكتبية حصرية فاخرة تراوح مساحاتها بين 40 و980 متراً مربعاً، تتمتع بإطلالات على الواجهة المائية وتلبي متطلبات الأعمال المتنوعة، حيث يقدم المشروع فئتين من المكاتب، الأولى مكاتب مجهزة بالكامل جاهزة للتشغيل الفوري، والثانية مكاتب بهياكل أساسية تمنح المستأجرين مرونة تخصيص مساحات عملهم وفق احتياجاتهم التشغيلية ومتطلبات هويتهم البصرية، كما يضم البرج طابقاً مخصصاً للصحة والرفاهية يشمل صالة رياضية ومرافق ترفيهية ومنافذ للبيع بالتجزئة ومساحات للمطاعم والمقاهي، إلى جانب 480 موقفاً للمركبات، تشمل مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية والهجينة وأخرى لأصحاب الهمم، فضلاً عن أنظمة مبانٍ ذكية مصممة للحد من استهلاك الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، مدينة دبي الملاحية، أحمد الحمادي: «يؤكد الطلب القوي على التأجير المسبق في مركز الأعمال الملاحية استمرار الثقة بمدينة دبي الملاحية كوجهة استراتيجية للشركات العاملة في القطاعات البحرية والقطاعات المرتبطة بالتجارة».