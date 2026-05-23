«سالك» و«باركن» تطبقان ضريبة القيمة المضافة

أفادت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بأنها ستبدأ اعتباراً من أول يونيو 2026، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوابات «سالك»، ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات.

وأكدت «سالك» في بيان، أمس، التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي.

كما أكدت الشركة مواصلتها تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.

من جهتها، أعلنت شركة «باركن» أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، أنها ستطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التعرفة لمواقف المركبات، اعتباراً من أول يونيو المقبل أيضاً.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تطبيق الضريبة يشمل مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات مواقف المركبات.

وأشارت إلى أنه في إطار استراتيجية «دبي اللانقدية لعام 2026»، سيتم تدريجياً إيقاف قبول المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف، اعتباراً من أول يونيو، مع استمرار إمكانية الدفع عبر بطاقة «نول»، واستخدام تطبيق «باركن» للهواتف الذكية.