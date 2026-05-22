تصرفات عقارات دبي تتجاوز 20.5 مليار درهم في أسبوع

وصل إجمالي التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الحالي، إلى أكثر من 20.5 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة 9.56 مليارات درهم عبر تنفيذ 3613 مبايعة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناد إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبايعات العقارات الأسبوعبة، توزعت بواقع 3271 مبابعة لوحدات سكنية، و172 مبابعة لمبانٍ، و170 مبايعة لأراضٍ.

وأظهرت البيانات أن قيمة الرهون العقارية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 9.65 مليارات درهم بعد تنفيذ 917 معاملة، شملت 539 معاملة لوحدة سكنية، و115 معاملة لمبانٍ و263 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات 1.34 مليار درهم، بواقع 281 معاملة، موزعة على 224 معاملة لوحدة سكنية، و11 معاملة لمبانٍ، و46 معاملة لأراضٍ.

وأشارت البيانات المسجلة في «أراضي دبي» إلى أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، شهدت إقبالاً لافتاً سواء من حيث المبيعات أو الرهون العقارية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها منطقة «مجمع إعمار الجنوب»، و«أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان».