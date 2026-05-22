الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية للعام الثاني على التوالي

رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، والذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.

ويعكس هذا الإنجاز نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحفيز الاستثمارات في حلول التنقل المستدام، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشرات مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة يعكس رؤية استباقية تبنتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل.

وقال إن التقرير يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة لمصنعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مدعوماً بمنظومة تشريعية متطورة وبنية تحتية متقدمة، بما ينسجم مع المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الحياد المناخي 2050، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع جودة الحياة.

وأضاف أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة، ويجسد هذا الإنجاز نجاح السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي عززت جاهزية الدولة لاستيعاب التحولات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية.

وقال إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تسريع تطوير منظومة متكاملة لدعم انتشار المركبات الكهربائية، تشمل التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتحفيز الاستثمار والابتكار في حلول التنقل الأخضر، كما يأتي إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية خطوة إستراتيجية لتطوير شبكة شحن وطنية متقدمة تدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وترفع جاهزية البنية التحتية المستقبلية للدولة.