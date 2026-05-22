"طيران الإمارات" تدعو المسافرين للوصول المبكر إلى مطار دبي خلال العطلة

دعت "طيران الإمارات" المسافرين المغادرين من دبي خلال عطلة عيد الأضحى إلى الوصول مبكراً إلى المطار، في ظل توقعات بارتفاع أعداد المسافرين خلال فترة الذروة.

وأوصت الناقلة المسافرين بالوصول إلى مطار دبي قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على الأقل، والتواجد عند بوابة الصعود قبل 60 دقيقة من موعد الرحلة، مشيرة إلى أن إجراءات المرور عبر التفتيش الأمني والجوازات والوصول إلى البوابات قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد خلال فترات الذروة.

كما نصحت باستخدام مترو دبي لتجنب الازدحام المروري، والاستفادة من خيارات إنهاء إجراءات السفر المتاحة لتسهيل وتسريع الرحلة، ومنها تسجيل الدخول عبر الإنترنت أو تطبيق طيران الإمارات واختيار المقاعد، وإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من الإقلاع، أو قبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى إمكانية استخدام أجهزة الخدمة الذاتية السريعة لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة.

ودعت الشركة العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة إدارة الحجز لتلقي آخر المستجدات المتعلقة بالرحلات.