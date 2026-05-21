خالد بن محمد بن زايد: الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة

أكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تُمثِّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحوّل الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار.

وأشار سموّه، بهذه المناسبة، إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقاً من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة، هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعماً لاستدامة الازدهار الاقتصادي، وحفاظاً على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل.

ونوّه سموّه بجهود جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لمواصلة تعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الاستثماري الدولي عبر تطوير منصات مبتكرة للاستثمار، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.