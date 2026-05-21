منافذ بيع وتعاونيات تتنافس بعروض لحجز وتجهيز الأضاحي

أفاد مستهلكون بأن منافذ بيع وتعاونيات تتنافس حالياً في تقديم عروض خاصة بحجز الأضاحي، وتجهيزها وتقطيعها، وذلك من خلال باقات وأسعار متباينة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه العروض تسهم في توفير خيارات متعددة وأكثر تنوعاً في الخدمات، سواء من حيث تجهيز الأضاحي أو التقطيع، الأمر الذي ساعد على توفير الوقت والجهد على الأسر، لاسيما مع التوسع في عدد المنافذ التي تتيح تلك العروض.

من جانبهم، أكد مختصون في قطاع تجارة التجزئة أن عروض الأضاحي أصبحت تمثل خدمة ذات قيمة مضافة للمستهلكين، مشيرين إلى أن هذه العروض تأتي أيضاً في إطار تعزيز التنافسية بين المنافذ وزيادة معدلات الإقبال عليها خلال موسم عيد الأضحى.

وتفصيلاً، قال المستهلك تامر عبدالمجيد إن عروض الأضاحي التي توفرها متاجر وتعاونيات، أسهمت بشكل كبير في تنويع خيارات شراء الأضاحي، لافتاً إلى أن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعاً ملحوظاً في عدد المتاجر التي تقدم هذه الخدمات.

واعتبر المستهلك سمير علي أن توفير خدمات حجز وتجهيز الأضاحي داخل المتاجر يوفر على المستهلكين الكثير من الوقت والجهد، لاسيما أن المتعامل يستطيع استلام الأضحية جاهزة بعد الذبح والتجهيز والتقطيع في موعد محدد مسبقاً، دون الحاجة إلى التوجه للمقاصب أو مواجهة الازدحام خلال أيام العيد.

وأفاد المستهلك عماد عامر بأن المنافسة بين المتاجر والتعاونيات في تقديم عروض حجز وتجهيز الأضاحي، أسهمت في توفير خدمات أكثر تنوعاً للمستهلكين، سواء من حيث الأسعار أو الخدمات الإضافية.

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن طرح عروض حجز وتجهيز الأضاحي، يأتي ضمن حرص منافذ البيع على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين، خلال موسم عيد الأضحى، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها بسهولة خلال هذه الفترة، كما تعكس مستوى التنافسية الإيجابية التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة.

بدوره، ذكر مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن التعاونية وفرت خدمات حجز وتجهيز الأضاحي بهدف تلبية احتياجات المستهلكين، خلال موسم العيد، مع تقديم عروض وخدمات مناسبة تسهم في تسهيل عملية شراء الأضاحي وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للأسر المستهلكة.

وفي السياق ذاته، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديليب فيشال، إن دخول المتاجر في مجال حجز وتجهيز الأضاحي، إلى جانب توفير خيارات التوصيل أو الاستلام من الفروع، يأتي في إطار المنافسة المتزايدة في الأسواق خلال الفترة الحالية، خصوصاً أن موسم عيد الأضحى يعد من المواسم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب الاستهلاكي.

وأضاف أن توفير هذه الخدمات يسهم في استقطاب المزيد من المتسوقين إلى منافذ البيع، سواء لإتمام حجوزات الأضاحي أو لشراء احتياجاتهم الأخرى، بما يحقق فوائد مشتركة للمستهلكين والمنافذ على حد سواء.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن التعاونية انتهت من استعداداتها الخاصة بموسم عيد الأضحى، من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير كميات كبيرة ومتنوعة من الأضاحي، بما يضمن تلبية احتياجات المتسوقين في مختلف مناطق إمارة دبي والدولة.

وقال الهاشمي إن التعاونية وفرت خدمة الحجز المسبق للأضاحي عبر متاجرها والتطبيق الذكي والمنصات الرقمية التابعة لها، إلى جانب إمكانية الدفع المسبق إلكترونياً، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليل أوقات الانتظار خلال فترة العيد.

وأضاف أنه يمكن للمستهلكين إتمام الحجوزات من خلال فروع التعاونية المنتشرة في دبي، مع ضمان توفير الأضحية وفق المواصفات التي يحددها المستهلك مسبقاً، بما يضمن تقديم خدمة مريحة وسلسة تلبي تطلعات المستهلكين خلال موسم العيد.