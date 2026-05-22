«موسولف» الألمانية تطلق منشأة لوجستية للسيارات في «جافزا»

أعلنت شركة «موسولف» الألمانية عن إطلاق منشأة لوجستية جديدة، متخصصة في قطاع السيارات، بالمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لتُعزز بذلك طاقتها في تخزين المركبات وفحصها وإعدادها فنياً، وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 161 ألف قدم مربعة، تشمل ساحة مفتوحة لتخزين المركبات، ومستودعاً بمساحة تقارب 11 ألف قدم مربعة، مجهز لإجراء عمليات فحص ما قبل التسليم، وتقديم خدمات الإعداد الفني للمركبات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي، إن «منشأة (موسولف) تسهم في تعزيز منظومة (جافزا) المتنامية لقطاع السيارات عبر تقديم خدمات متخصصة لتخزين وتجهيز السيارات، وخدمات فنية تضيف قيمة للمصنعين والموزعين العاملين في الأسواق الإقليمية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «موسولف»، يورغ موسولف: «يمثل تأسيس منشأة (موسولف) في (جافزا) خطوة مهمة في استراتيجية نمونا الدولية، ويتيح لنا الموقع والبنية التحتية ومستوى الربط المتوافر في دبي تقديم خدمات مرنة وعالية الجودة لتخزين وتجهيز وتوزيع المركبات الجاهزة».