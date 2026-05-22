«سوق السفر العربي» ينطلق في دبي 14 سبتمبر

أعلنت شركة «آر إكس» رسمياً انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026 ضمن موعد جديد، خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد مشاورات مع أبرز العارضين والشركاء في القطاع، وأفادت «آر إكس» المنظمة للمعرض، بأن انعقاد دورة هذا العام سيتم تحت شعار: «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، مستكشفاً أبرز الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تُشكّل مستقبل قطاع السفر العالمي. وقالت مديرة المحفظة الإقليمية لدى «آر إكس» في دولة الإمارات، دانييل كورتيس: «تتمثل أولويتنا في ضمان أن يوفر معرض سوق السفر العربي أقوى منصة ممكنة لفرص الأعمال والتواصل والشراكة لمجتمع السفر الدولي».