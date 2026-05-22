عقارات عجمان تعزز جاذبيتها بمنظومة استثمارية متكاملة

قال المستشار العقاري والمدير التنفيذي لشركة «ملتي بلان للعقارات»، حسين خلف المرسومي، إن السوق العقارية في إمارة عجمان تواصل ترسيخ موقعها كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات، مدعومة بمزيج متوازن من الأسعار المرنة، والعوائد المستقرة، وتنوع المشروعات، وتسارع حركة البناء والتطوير العمراني، وأضاف المرسومي، في بيان، أمس، أن جاذبية الاستثمار العقاري في عجمان لم تعد تقوم على انخفاض كُلفة التملك فقط، بل أصبحت تستند إلى منظومة متكاملة أكثر نضجاً تجمع بين سهولة الدخول إلى السوق، وقرب الإمارة من دبي والشارقة، وتعدد الخيارات السكنية والاستثمارية، إلى جانب تنامي الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل.

وأشار المرسومي إلى أن عجمان تقدم في الوقت الحالي فرصاً استثمارية لافتة، حيث توفر الإمارة خيارات عقارية أكثر مرونة في الوحدات الجاهزة والمشروعات قيد التطوير، مع القدرة على تحقيق عوائد إيجارية مستقرة، وفرص نمو مستقبلية مدعومة بتوسع عمراني واضح.

وقال إن الأرقام الأخيرة تعكس قوة هذا المسار، بعدما سجلت التصرفات العقارية في عجمان، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 6.22 مليارات درهم عبر 3890 تصرفاً، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ حجم التداول 4.24 مليارات درهم من خلال 3128 معاملة، وهي مؤشرات تؤكد اتساع قاعدة الطلب، وتعزز ثقة المستثمرين بالسوق.

ولفت المرسومي إلى أن أهمية هذه النتائج لا تتوقف عند حجم التداولات فقط، بل في تزامنها مع زخم واضح في قطاع البناء، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في عجمان، خلال الربع الأول من العام الجاري، 3.876 مليارات درهم، مع إصدار 1162 رخصة بناء، بما يعكس أن نمو السوق يستند إلى حركة تطوير فعلية ومشروعات جديدة تضيف إلى جاذبية الإمارة السكنية والاستثمارية.