سماعة رأس بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «سوني» اليابانية عن إطلاق سماعة رأس جديدة، تمتاز بهيكل عالي الجودة مصنوع من المعدن والجلد الاصطناعي، وأوضحت الشركة أن السماعة «WH-1000XX The ColleXion» تمتاز بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنها 320 غراماً فقط، بينما تم تصميم وسائد الأذن الكبيرة المصنوعة من الجلد الاصطناعي لتوزيع الضغط بالتساوي على مساحة واسعة نسبياً، وتتضمن السماعة الجديدة ميزتين جديدتين للذكاء الاصطناعي: الأولى هي «360 Upmix»، التي تحوّل الموسيقى والألعاب والأفلام إلى صوت محيطي، والثانية هي «DSEE Ultimate»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الموسيقى المضغوطة، وتشتمل السماعة على 12 ميكروفوناً لعزل الضوضاء، في حين تصل فترة تشغيل البطارية إلى 24 ساعة.