«TMF» تحصل على ترخيص من «دبي المالي العالمي»

أعلنت مجموعة «TMF»، لخدمات إدارة الأصول والخدمات المؤسسية وخدمات الامتثال، أمس، حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتوفير خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية من مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب حصولها على ترخيص إضافي يسمح لها بالعمل كمزود معتمد للخدمات المؤسسية داخل المركز. وقالت رئيسة الخدمات المالية في مجموعة «TMF» لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، فريدة أزاريوه، إن «مركز دبي المالي العالمي يؤدي دوراً محورياً في النمو المستمر لمنظومة الصناديق الاستثمارية في المنطقة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «انضمام (TMF) إلى المركز، بينما نواصل توسيع نطاق خدمات منظومتنا المالية، من شأنه تعزيز أوجه الدعم المتاحة أمام مديري الأصول والشركات العاملة في المركز».