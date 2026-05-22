8 إجراءات وقائية تعزز الخصوصية الرقمية للأسر

مع التوسع الكبير في استخدام شبكة الإنترنت، واعتماد الأسر المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية، أصبحت السلامة الرقمية من أبرز القضايا التي تشغل المجتمعات الحديثة، فالاستخدام المشترك للأجهزة الذكية، والتطبيقات المختلفة، وشبكات الإنترنت المنزلية، جعل الأسر أكثر عرضة للعديد من المخاطر الإلكترونية التي قد تهدد الخصوصية والأمن الشخصي لجميع أفراد الأسرة.

وفي ظل اعتماد الكثير من العائلات على تخزين الصور والملفات والبيانات الشخصية عبر الأجهزة الإلكترونية، أو من خلال خدمات التخزين السحابي، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بحماية المعلومات والبيانات الحساسة من الاختراق أو سوء الاستخدام، ومع هذا التحول الرقمي المتسارع، ازدادت المخاطر التي قد تؤثر بشكل مباشر على أمن الأسرة وخصوصيتها.

ومن أبرز هذه المخاطر، عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تعتمد بشكل أساسي على الرسائل المزيفة وروابط التصيد الاحتيالي، فكثيراً ما يتلقى المستخدم رسائل تبدو وكأنها مرسلة من أصدقاء أو من جهات رسمية ومؤسسات معروفة، تطلب تحديث البيانات الشخصية أو دفع رسوم معينة، ليكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية لعملية سرقة معلومات أو اختراق إلكتروني.

وتُعد القرصنة الإلكترونية واختراق الحسابات من أخطر التهديدات الرقمية التي تواجه المستخدمين حالياً.

كما تشمل مخاطر الاختراق سرقة البيانات الشخصية وكلمات المرور والمعلومات البنكية، سواء عبر الروابط المشبوهة أو من خلال استخدام شبكات إنترنت غير آمنة.

ووفقاً لتقارير تقنية عديدة، فإن كلمات المرور الضعيفة تمثل تهديداً حقيقياً للسلامة الرقمية للأسر، حيث لايزال الكثير من المستخدمين يعتمدون كلمات مرور سهلة التخمين أو يستخدمون الكلمة نفسها في حسابات مختلفة، ما يزيد احتمالية تعرضهم للاختراق.

ومن التحديات المهمة أيضاً، ما يتعلق بالأطفال واستخدامهم للإنترنت، حيث قد يقوم بعضهم بمشاركة معلومات شخصية أو صور أو مواقع جغرافية دون إدراك للعواقب الأمنية المترتبة على ذلك، كما أن التفاعل مع الغرباء عبر الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة يشكل خطراً متزايداً، خصوصاً مع وجود تطبيقات غير آمنة تطلب صلاحيات واسعة للوصول إلى الكاميرا أو «الميكروفون» أو جهات الاتصال دون مبرر واضح، وتشير تقارير تقنية إلى أن من أبرز تحديات السلامة الرقمية التي تواجه الأسر تعرّض الأطفال لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، وصعوبة متابعة أو التحكم الكامل فيما يشاهدونه عبر الإنترنت.

ويُضاف إلى ذلك خطر الإدمان الرقمي الناتج عن الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والتحصيل الدراسي للأطفال والمراهقين، ومن بين المخاطر التي تهدد السلامة الرقمية أيضاً، ظاهرة التنمر الإلكتروني، حيث قد يتعرض الأطفال أو المراهقون للإيذاء النفسي أو المضايقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يترك آثاراً نفسية خطرة عليهم.

كما تواجه الأسر تحدياً آخر يتمثل في انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، مع صعوبة التمييز بين المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة، ما قد يؤثر على وعي الأسرة وقناعاتها وقراراتها اليومية.

ولمواجهة هذه المخاطر المتزايدة، ينصح خبراء الأمن الرقمي باتباع ثمانية إجراءات وقائية مهمة تسهم في تعزيز الحماية والخصوصية الرقمية للأسرة، تشمل تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات المهمة مثل البريد الإلكتروني والخدمات البنكية، حيث تضيف هذه الخطوة طبقة إضافية من الأمان، وتقلل من احتمالية اختراق الحسابات، كما يُعد تحديث الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والبرامج بشكل مستمر من الخطوات الضرورية، لأن التحديثات غالباً ما تتضمن إصلاحات لثغرات أمنية خطرة قد يستغلها المخترقون.

ونصح الخبراء كذلك باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، مع إمكانية الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور الموثوقة لتسهيل حفظها وتنظيمها.

ومن الضروري أيضاً توعية الأبناء بأساسيات السلامة الرقمية، وتعليمهم عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو صور أو بيانات خاصة مع أي شخص عبر الإنترنت دون الرجوع إلى الأسرة.

كما يفضل عقد جلسات توعوية دورية داخل المنزل لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى جميع أفراد الأسرة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع الرسائل المشبوهة أو المواقف المقلقة التي قد تواجههم أثناء استخدام الإنترنت.

وتشمل وسائل حماية الخصوصية داخل المنزل، تأمين شبكة الإنترنت اللاسلكية بكلمة مرور قوية، وتغيير كلمة المرور الافتراضية لجهاز «الراوتر»، إضافة إلى تفعيل إعدادات الخصوصية في التطبيقات المختلفة، ومراجعة الأذونات التي تحصل عليها هذه التطبيقات بشكل دوري للتأكد من ضرورتها.

ومن أهم الوسائل الحديثة لدعم السلامة الرقمية داخل الأسرة، تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة والمتصفحات الإلكترونية، ومتابعة استخدام الأبناء للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، بهدف حمايتهم من المحتوى غير المناسب أو من التواصل مع الغرباء أو مشاركة البيانات الشخصية والصور، كما ينبغي وضع قواعد واضحة لتنظيم أوقات استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية، بما يحقق التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.

وللحد من مخاطر القرصنة والاختراق، يجب الحرص على تحديث التطبيقات باستمرار لسد الثغرات الأمنية، مع التأكيد على أفراد الأسرة بعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل الملفات غير الموثوقة دون التأكد من مصدرها أو استشارة شخص موثوق.

الإجراءات الـ 8

تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات.

تحديث الهواتف والأجهزة والتطبيقات باستمرار.

استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.

تعليم الأبناء عدم مشاركة أي معلومات خاصة أو صور.

رفع مستوى الوعي الرقمي لأفراد الأسرة.

تأمين شبكة الإنترنت اللاسلكية بكلمة مرور قوية.

تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة.

التأكيد على عدم الضغط على الروابط المشبوهة.