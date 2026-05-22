الصناديق السيادية للدولة تدير أصولاً بـ 2.9 تريليون دولار

أكد رئيس ومؤسّس شركة «ناصر السعيدي وشركاه» وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي، الدكتور ناصر السعيدي، أن دولة الإمارات تمتلك اليوم قدرات مالية ونقدية متينة تفوق أي وقت مضى، موضحاً أن مصرف الإمارات المركزي يحتفظ بمستويات قياسية من احتياطات العملات الأجنبية، في حين تدير الصناديق السيادية للدولة أصولاً تبلغ قيمتها نحو 2.9 تريليون دولار.

وشدد السعيدي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش قمة «إيكونومي ميدل إيست 2026» - على أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بصلابة وقدرة ورسملة قوية، مؤكداً قدرة الدولة على توظيف هذه الإمكانات الضخمة لدعم التنمية والاستثمارات، والاستمرار في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية بثبات، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبيّن السعيدي أن انعقاد القمة والمشاركة الواسعة فيها من قبل الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية، يبرهنان على حالة الارتياح واستمرار الثقة العميقة بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في دولة الإمارات، ويعكسان قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بمرونة عالية مع مختلف المتغيرات والتحديات.

وأشار رئيس ومؤسس شركة «ناصر السعيدي وشركاه» إلى امتلاك دولة الإمارات تاريخاً طويلاً من المرونة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً أكبر على إعادة تطوير وهيكلة البنية التحتية، وهو ما تشهده الدولة اليوم وما ستشهده خلال السنوات المقبلة في إطار عملية «إعادة بناء للبنية التحتية» تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبناء مستقبل جديد للإمارات.

وأضاف أن هذا التوجه الشامل نحو إعادة الهيكلة يشمل قطاعات حيوية عدة، منها الكهرباء، وتحلية المياه، والاتصالات الرقمية، وتطوير قدرات التصدير، والاستثمار في الطرق والمواصلات والقطارات، إلى جانب إعادة النظر في دور الموانئ، مؤكداً ارتباط هذه الخطوات التنموية بتطوير المدن الرقمية والبنية التحتية الحديثة في الدولة.