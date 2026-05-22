مروحة تتبع حركة الأشخاص

كشفت شركة «دايسون» عن مروحة جديدة تأتي مزودة بكاميرا لتتبع حركة الأشخاص في الغرفة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذكرت الشركة البريطانية أن هذه الميزة المبتكرة، التي تحمل الاسم «Find+Follow»، تقوم بتوجيه تدفق هواء المروحة، تلقائياً نحو المستخدم، بغض النظر عن موقعه في الغرفة، وعند وجود أكثر من شخص، يتم تعديل الإعدادات تلقائياً لتوفير تدفق هواء أوسع، ما يفيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الغرفة، ويتم تحليل صور الكاميرا مباشرة داخل المروحة، ثم حذفها من دون تحميلها إلى أي خادم، وتقوم المروحة «Find+Follow Purifier Cool»، الخالية من الشفرات، بتنقية الهواء، وإزالة الروائح الكريهة والمُركبات العضوية المتطايرة وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الصغيرة، التي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون.