تمديد صلاحية الموافقة على قروض بناء مساكن المواطنين في دبي لمدة عام

منحت المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي والتي أعُلن عنها، اليوم الخميس، القطاع العقاري مجموعة من التسهيلات الاقتصادية شملت تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.