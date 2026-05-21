بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2026

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الأول لعام 2026 والذي ترأَّسه سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الجهاز.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وأحمد مبارك بن ناوي المزروعي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وخليل محمد شريف فولاذي، وحمد محمد الحر السويدي، ومصبح خميس المزروعي مقرراً.

واطَّلع مجلس الإدارة على أداء الجهاز خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، وناقش عدداً من المواضيع المهمة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، واستراتيجية الجهاز وتوقعات الأداء المستقبلية، إضافة إلى مبادرات تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهاز وبنود أخرى على جدول الأعمال.

وأعرب مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار عن ثقته بمواصلة الجهاز تحقيق مزيدٍ من النجاح والإنجازات، وذلك بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه.