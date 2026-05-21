مطارات دبي تُكمل استعداداتها لاستقبال الآلاف من حجاج بيت الله الحرام

أعلنت مطارات دبي عن اكتمال استعداداتها لاستقبال أكثر من 3,600 مسافراً خلال موسم الحج لهذا العام، حيث من المتوقع أن يمر عبر مطاراتها نحو 59% من إجمالي حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة المتجهين إلى الأراضي المقدسة.

ومن المقرر أن تتواصل الرحلات حتى 23 مايو الجاري عبر كلٍ من طيران الإمارات والخطوط الجوية السعودية وفلاي دبي وفلاي ناس، فيما تنطلق رحلة وفد حكومة دبي الرسمي، اليوم الخميس.

وأعدّت مطارات دبي خطة تشغيلية متكاملة لضمان انسيابية حركة المسافرين بكفاءة وأمان خلال فترات الذروة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية وشركات الطيران، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودناتا والسوق الحرة بدبي وهيئة دبي للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي.

وتشمل الاستعدادات كاونترات مخصصة لإتمام إجراءات السفر وتعيين بوابات الوصول والمغادرة الأقرب لتسهيل تنقل الحجاج وتقليل مسافات المشي داخل المطار، إلى جانب توزيع هدايا ترحيبية وتوفير سفراء تجربة الضيوف الناطقين بعدة لغات، ومكاتب للدعم وغرفاً للصلاة ومرافق لتغيير الملابس والإحرام. كما سيستفيد كبار المواطنين والحجاج الذين يتطلبون دعماً إضافياً، من توفير عدد أكبر من الكراسي المتحركة وخدمات الفحص الصحي في الموقع وفرق المساندة الأرضية المنتشرة في مختلف أنحاء المطار، فيما عززت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية لتقديم الدعم الطبي الاستباقي والاستجابة لأي حالات صحية طارئة.

ولضمان تجربة سفر مريحة وميسرة، ينصح الحجاج بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتأكد من حمل جميع وثائق السفر المطلوبة، بما في ذلك تصاريح الحج وشهادات التطعيم، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بشأن متطلبات السفر.

كما تم تجهيز ترتيبات خاصة لاستقبال الحجاج المتوقع عودتهم خلال الفترة بين 30 مايو و2 يونيو، بما في ذلك تخصيص أحزمة منفصلة لاستلام عبوات مياه زمزم.