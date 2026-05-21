«دبي القابضة لإدارة الأصول» تضع حجر أساس «لانتانا هيلز»

أعلنت «مجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول» وضع حجر الأساس لمشروع «لانتانا هيلز»، المجمع السكني الجديد في قلب «مجمع دبي للعلوم» بمنطقة «البرشاء جنوب»، كما أعلنت تعيين «مجموعة أمانة» المتخصصة في التصميم والإنشاء في المنطقة، مقاولاً رئيساً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم.

وذكرت «دبي القابضة لإدارة الأصول» أن المشروع يضم 390 من وحدات «تاون هاوس» الخاصة، ضمن بيئة متكاملة وذات مرافق وخدمات متنوعة، بينما توفر الوحدات السكنية مساحات عائلية رحبة بثلاث وأربع غرف نوم ذات تصميم معماري مدروس يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية، كما يضم المشروع مساحات مفتوحة مشجرة منسّقة ومرافق اجتماعية راقية، إلى جانب قربه من المدارس، والمراكز الصحية، ووجهات التسوق المجاورة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027.

وحصل مشروع «لانتانا هيلز» على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات، بينما تسير إجراءات الاعتماد الكامل وفق مسارها المرسوم، انسجاماً مع أجندة الاستدامة الشاملة لمجموعة دبي القابضة.

كما يتميّز «لانتانا هيلز» بموقعه الاستراتيجي في قلب «مجمع دبي للعلوم»، مع سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث يبعد عن مركز تسوق «دبي هيلز مول» نحو 10 دقائق، و«مول الإمارات» نحو 15 دقيقة، و«دبي مول» نحو 20 دقيقة، بينما يبعد عن «مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي» نحو 25 دقيقة فقط.

حضر حفل وضع حجر الأساس، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، مالك آل مالك، برفقة كلٍّ من رئيس التسويق والتخطيط الاستراتيجي، نبيل محمد رمضان، ورئيس التطوير والخدمات التقنية، إسماعيل محمد، والمديرة التنفيذية للتطوير والخدمات الفنية، فاطمة المحمد، ومن «مجموعة أمانة»، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ريتشارد عبّود، والرئيس التنفيذي للعمليات، جو لبكي، والمدير العام، طارق علاونة.

يذكر أن «دبي القابضة لإدارة الأصول» تُعدّ المساهم الاستراتيجي الأكبر في «مساكن دبي ريت»، والجهة المالكة والمشغلة لـ«دبي ريتيل» التي تمتلك وتدير 56 من المراكز والوجهات التجارية، فضلاً عن كونها المساهم الاستراتيجي الأكبر في «مجموعة تيكوم»، وتواصل المجموعة دورها في رسم ملامح المشهد العمراني والاقتصادي في دبي، من خلال تطوير مجمعات سكنية ووجهات تلبي احتياجات الحاضر، وتواكب تطلعات المستقبل.