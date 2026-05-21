«تعاونية الاتحاد» تُطلق حملات عيد الأضحى بتخفيضات على السلع الأكثر استهلاكاً

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إطلاق حملات عيد الأضحى المبارك الترويجية، وذلك من خلال حزمة واسعة من العروض والحملات التسويقية التي تشمل تخفيضات على مئات السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، الأكثر استهلاكاً في مختلف الفروع والمنصات الرقمية التابعة للتعاونية، إلى جانب حملة «مليونير تميز» ضمن برنامج الولاء الخاص بها، وأكد الهاشمي أن عيد الأضحى يُمثّل أحد أهم المواسم التجارية بالنسبة لقطاع التجزئة، ما يدفع التعاونية إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية بشكل مبكر، سواء من خلال زيادة المخزون، أو دعم فرق العمل، أو تعزيز الخدمات اللوجستية داخل الفروع، لضمان تلبية الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المتسوقين، خلال الأيام التي تسبق العيد وإجازة عيد الأضحى.

وقال: «نحرص في (تعاونية الاتحاد) على أن يجد المتسوق جميع احتياجاته بسهولة وراحة، لذلك عزّزنا المخزون في مختلف الأقسام، خصوصاً المنتجات الغذائية الطازجة التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال موسم العيد، مثل اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات، إلى جانب مستلزمات الضيافة والمواد الاستهلاكية الأساسية».

وأضاف أن «التعاونية تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد»، موضحاً أن «بعض التقلبات في أسعار الخضراوات والفواكه ترتبط بعوامل خارجية، تشمل الظروف المناخية في الدول المصدرة، وتكاليف النقل والشحن، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية».

وأشار إلى أن التعاونية تعمل بالتنسيق المستمر مع المورّدين والجهات المعنية لتقليل تأثير أي زيادات في التكاليف على المستهلك النهائي، وتؤكد دائماً دعمها للمنتج والمورد المحلي.

وأوضح أن الحملات الترويجية التي أطلقتها وستُطلقها التعاونية خلال فترة وإجازة عيد الأضحى، ستشمل خصومات وعروضاً على مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية والاستهلاكية، سواء داخل الفروع أو عبر التطبيق الذكي والمنصات الرقمية.

وأكد الهاشمي أن التعاونية مستمرة في أداء دورها شريكاً مجتمعياً موثوقاً به يخدم سكان دبي، من خلال توفير المنتجات الأساسية والغذائية بجودة عالية وأسعار مدروسة، إلى جانب تعزيز جاهزيتها خلال المواسم الحيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين.