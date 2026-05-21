للمرة الأولى.. عروض لتقسيط قيمة «الأضاحي» وسحوبات على جوائز نقدية وسيارات

شهدت أسواق الدولة، أخيراً، إطلاق مبادرات تنافسية مبتكرة من قِبَل شركات متخصصة في تجارة الأضاحي، شملت تقديم عروض وتسهيلات تهدف إلى جذب المستهلكين وتحفيزهم على الشراء، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة الأضاحي، من خلال تطبيقات متخصصة في خدمات تقسيط المشتريات، إلى جانب تنظيم سحوبات على جوائز مختلفة للمشترين.

ورصدت «الإمارات اليوم» عروضاً توفّر للمستهلكين فرصة الدخول في سحوبات عبر قسائم شرائية، للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى عروض أخرى تشمل السحب على سيارات، وهدايا هواتف ذكية من طراز «آيفون 17»، كما أعلن مزاد لبيع الأضاحي تخصيص جوائز للأضاحي الأعلى وزناً.

وأكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن طرح هذه المبادرات للمرة الأولى في الأسواق، يتيح مزايا إضافية للراغبين في شراء الأضاحي، سواء من خلال تسهيلات الدفع بالتقسيط، أو عبر فرص الفوز بجوائز نقدية وعينية من خلال سحوبات مختلفة.

وفي وقت قال فيه تجار مواشٍ إن ارتفاع حدّة المنافسة بين الشركات والتجار كان عاملاً رئيساً في ظهور هذه العروض والمبادرات، لاستقطاب المستهلكين، اعتبر خبير في شؤون حماية المستهلك، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض الأضاحي دفع التجار إلى البحث عن وسائل إضافية لتسهيل شرائها، وزيادة المبيعات.

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم علي، إن طرح مبادرات جديدة للمرة الأولى في أسواق الأضاحي، تركز على منح المشترين إمكانية تقسيط قيمة الأضاحي، يُعدّ من المزايا المهمة التي تُسهم بشكل كبير في تسهيل الشراء، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الأضاحي خلال الفترة الحالية.

من جانبه، اعتبر المستهلك محمود سمير، أن إطلاق مبادرات وتسهيلات جديدة من قبل شركات توريد المواشي، سواء عبر توفير خدمات تقسيط المشتريات، أو منح المشترين فرص الدخول في سحوبات على جوائز مختلفة، يمثّل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمستهلكين.

بدوره، قال المستهلك وائل بدير، إن الامتيازات الجديدة التي طرحتها شركات توريد وبيع المواشي، خصوصاً خدمات تقسيط قيمة شراء الأضاحي، تُعدّ من الخدمات الحديثة التي تدعم الإقبال على شراء الأضاحي، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان المستهلكين الاستفادة من حلول التقسيط المتاحة عبر التطبيقات المتخصصة، وسداد قيمة الأضاحي خلال الأشهر التالية لعملية الشراء، الأمر الذي يمنحهم مرونة مالية أكبر.

وفي السياق ذاته، أكد تاجر الماشية، قاسم شاهين، أن الأسواق المحلية تشهد حالياً مستوى مرتفعاً من التنافسية بين التجار، ما دفع العديد منهم إلى تبنّي مبادرات تهدف إلى تنشيط المبيعات واستقطاب مزيد من المستهلكين، سواء من خلال تنظيم سحوبات على جوائز، أو عبر توفير تسهيلات لتقسيط المشتريات.

وأوضح أن وفرة المعروض من الأضاحي بكميات كبيرة، أسهمت بشكل كبير في زيادة حدة المنافسة بين التجار.

من جهته، قال تاجر المواشي، سعيد عبدالله، إن شركات تجارة المواشي اتجهت للمرة الأولى إلى تقديم مبادرات مبتكرة، تشمل تقسيط مشتريات الأضاحي، أو منح المشترين جوائز نقدية وهدايا من خلال سحوبات مرتبطة بعمليات الشراء.

وأوضح أن بعض الشركات تمنح المشتري أكثر من قسيمة دخول في السحب، وفقاً لقيمة الأضحية التي يتم شراؤها، لافتاً إلى أن تصاعد المنافسة بين التجار خلال الفترة الحالية، كان السبب الرئيس وراء إطلاق مثل هذه المبادرات.

واتفق معه تاجر الماشية، طارق عثمان، على أن ارتفاع مستوى التنافسية، إلى جانب زيادة أسعار بعض أنواع الأضاحي، دفع بعض التجار والشركات إلى تبنّي وسائل تسويقية جديدة في القطاع، من بينها مبادرات تقسيط المشتريات، أو تقديم جوائز نقدية وهدايا متنوعة للمشترين.

وأكد أن هذه العروض لا تُسهم في تنشيط حركة المبيعات فحسب، بل تمنح المستهلكين أيضاً خدمات ومزايا إضافية تشجعهم على الشراء.

أما خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق المحلية تشهد للمرة الأولى هذا النوع من المنافسة في تجارة الأضاحي، من خلال طرح جوائز نقدية وتسهيلات لتقسيط المشتريات، وهو ما يعكس ارتفاع حدة التنافسية بين التجار.

وأوضح أن لجوء بعض التجار إلى هذه العروض يهدف - بالدرجة الأولى - إلى تنشيط المبيعات، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار بعض الأضاحي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة المتغيرات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن.