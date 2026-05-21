«طيران الإمارات» تُحدّث أول طائرة «A380» ذات الدرجتين

واصلت شركة طيران الإمارات تحقيق تقدّم ملموس ضمن برنامجها لتحديث الأسطول، الذي تقدّر استثماراته بمليارات الدولارات، مع إنجاز تحديث أول طائرة من طراز «إيرباص A380» بتصميمها السابق ذي الدرجتين.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن الطائرة المحدّثة والمسجلة تحت الرقم «A6-EUX»، دخلت الخدمة بالفعل على الرحلتين «ئي كيه 39» و«ئي كيه 40» بين دبي وبرمنغهام، لتُقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً تضم أحدث منتجات «طيران الإمارات»، ضمن ثلاث درجات سفر تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

وأشارت الناقلة إلى أن هذه الطائرة تُعدّ الأولى ضمن 15 طائرة «إيرباص A380» ذات الدرجتين، وستخضع للتحديث ضمن برنامج «طيران الإمارات»، الهادف إلى توفير تجربة سفر أكثر تميزاً واتساقاً للعملاء عبر مختلف رحلاتها.

وكجزء من برنامج التحديث، ستتوافر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في «طيران الإمارات» للمرة الأولى لطائرات «إيرباص A380». وتضم المقصورة مقاعد جلدية واسعة بتوزيع «2-3-2» ومساحات واسعة، مع إمكانية إمالة المقاعد.

ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قِبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، حيث أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة «إيرباص A380» (لا تشمل الطائرات ذات الدرجتين)، و53 طائرة «بوينغ 777»، ما يُمثّل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «برنامج تحديث أسطول (طيران الإمارات) يرتكز على هدف واضح يتمثّل في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا في كل رحلة».

وأضاف: «من هذا المنطلق، تواصل فِرَقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة بالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج».

وأشار كلارك إلى أن برنامج التحديث أسهم في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها أو مستوى الحِرفية والدقة في التنفيذ.

وقال إن «تحويل طائرات (إيرباص A380)، ذات الدرجتين، إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، يُجسد القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فِرَق مركزنا الهندسي».