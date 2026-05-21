«Gordian Capital» لصناديق الاستثمار تؤسس فرعاً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت المجموعة العالمية لخدمات المستثمرين «IQ-EQ» حصول شركة Gordian Capital، التابعة لها، على الموافقة التنظيمية اللازمة لتوسيع نطاق عمليات منصتها لصناديق الاستثمار المؤسسية العابرة للحدود، وعروض حلول الصناديق في دبي، من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

وحصلت الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، لمزاولة نشاطها وتقديم باقة متكاملة من خدمات صناديق الاستثمار المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي.

وتُعدّ Gordian أول وأكبر منصة لصناديق الاستثمار المؤسسية العابرة للحدود، ومزوداً لحلول الصناديق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال مكاتب لها في سنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ، وشنغهاي وملبورن والآن دبي.

وقال مؤسس شركة Gordian المدير العام الحالي رئيس منصة وحلول الصناديق في آسيا والشرق الأوسط لدى مجموعة «IQ-EQ»، مارك فومارد: «من خلال الخبرة الطويلة التي تتمتع بها (Gordian) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانضمامها الآن لمجموعة (IQ-EQ) العالمية، فإننا نستطيع توفير مسار لدخول السوق وبنية تحتية عالية التنظيم للشركاء العامين، ومديري الصناديق المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس وجود منظم في مركز دبي المالي العالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «سعداء بانضمام شركة Gordian Capital إلى مركز دبي المالي العالمي، في إطار سعيها إلى توسيع نطاق عمليات منصتها العالمية لصناديق الاستثمار المؤسسية لتشمل المنطقة».

وأضاف: «تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول صناديق الاستثمار المنظمة العابرة للحدود، الأمر الذي من شأنه إثراء منظومة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي».