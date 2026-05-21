«ساب» تحصل على شهادة «المحتوى الوطني»

أعلنت «شركة ساب الإمارات» حصولها على شهادة برنامج المحتوى الوطني، التي تُصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«العلامة البيئية للمصانع الخضراء» التي تمنحها هيئة البيئة - أبوظبي، وقالت المدير العام لدى «ساب» في الإمارات، هيلين بيتمان: «يجسد حصولنا على شهادات برنامج المحتوى الوطني والعلامة البيئية للمصانع الخضراء، التزام (ساب) بممارسة الأعمال بمسؤولية تامة، والإسهام الفعال في نمو الاقتصاد الإماراتي»، وتُمنح شهادة برنامج المحتوى الوطني للشركات التي تُسهم في المشتريات المحلية وتوطين الوظائف، بينما تهدف «العلامة البيئية» إلى تشجيع المنشآت التي تُطبق ممارسات صديقة للبيئة.