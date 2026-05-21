105 مشروعات فندقية قيد الإنشاء في الإمارات بنهاية الربع الأول

أكدت شركة «لدغنج إيكونومتركس» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، أن السوق الإماراتية واصلت تسجيل معدلات نمو في المشروعات الفندقية قيد الإنشاء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع وجود 105 مشروعات فندقية قيد الإنشاء في نهاية الربع الأول، بطاقةٍ تصل إلى 25 ألفاً و148 غرفة.

وأظهرت بيانات الشركة أن السوق المحلية استحوذت على نحو 15% من عدد المشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، بنهاية الربع الأول، بينما بلغت حصتها 14% من حيث عدد الغرف.

وذكرت الشركة، في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه رغم التوترات الإقليمية، التي بدأت في فبراير 2026، فقد أظهر قطاع بناء الفنادق في المنطقة مرونة ملحوظة خلال الشهر الأخير من الربع الأول، مشيرة إلى زيادة بنسبة 13% في عدد المشروعات، ونمو بنسبة 12% في عدد الغرف الفندقية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت «لدغنج إيكونومتركس» أن منطقة الشرق الأوسط افتتحت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 11 فندقاً جديداً تضم في الإجمال 2516 غرفة، متوقعة افتتاح 80 فندقاً إضافياً بطاقة 15 ألفاً و479 غرفة خلال الفترة المتبقية من العام، ليصل إجمالي عدد الفنادق الجديدة إلى 91 فندقاً، تضم 17 ألفاً و995 غرفة بحلول نهاية عام 2026.

وأضافت أنه بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع افتتاح 98 فندقاً جديداً، تضم 20 ألفاً و372 غرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025، حيث سجل القطاع السياحي في الدولة أداء قوياً خلال العام الماضي، بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5.2%، بينما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 ملايين ليلة، مقابل 104.45 ملايين ليلة في عام 2024، بنسبة نمو تقارب 5.9%.

وارتفعت إيرادات الفنادق في السوق الإماراتية بنسبة 9.7%، لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%.