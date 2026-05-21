39.6 مليار درهم التجارة غير النفطية بين دبي وغانا خلال 2025

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 276 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيرتها في العاصمة الغانية أكرا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من غانا وإثيوبيا، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في فعاليات البعثة ممثلون عن 19 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، فضلاً عن الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وغانا 39.6 مليار درهم في عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 60.1%، فيما واصلت دبي استقطاب المزيد من الشركات الغانية، حيث انضمت 16 شركة غانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من 2026، ليصل إجمالي عدد الشركات الغانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 225 شركة بنهاية الربع الأول من 2026.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «تسهم هذه البعثة التجارية في فتح قنوات جديدة للتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي للتوسع في السوق الغانية، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة، ويدعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».

ونظمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى «دبي - غانا للأعمال»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في غانا، وقنصلية غانا في الإمارات، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية في غانا، ومركز غانا لترويج الاستثمار.

