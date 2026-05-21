«كوليرز» تتوقع تسليم 65 ألف شقة و12.5 ألف فيلا في دبي مع نهاية 2026

كشف تقرير صادر عن شركة «كوليرز»، المتخصصة في الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمارات، حول أداء السوق العقارية في دولة الإمارات خلال الربع الأول 2026، عن دخول القطاع مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى رصيد ضخم من المشروعات التطويرية في دبي، مع توقع تسليم نحو 65 ألف شقة و12 ألفاً و500 فيلا بحلول نهاية العام الجاري.

وأكّد التقرير أن السوق العقارية في دبي تتجه بدورها إلى مرحلة أكثر نضجاً بعد سنوات من النمو السريع، مع احتفاظها بقدرة قوية على مواجهة التقلبات قصيرة الأجل، بفضل الأسس الاقتصادية الراسخة، واستمرار تطوير البنية التحتية، وتجاوزت عمليات تسليم الشقق الجديدة حاجز 10 آلاف وحدة للشهر الثاني على التوالي، بينما جرى تسليم نحو 1900 فيلا خلال الربع الأول 2026.

وذكر التقرير أن رصيد المشروعات التطويرية في دبي لايزال ضخماً، مع توقع تسليم نحو 65 ألف شقة و12 ألفاً و500 فيلا بحلول نهاية العام الجاري، بينما واصلت سوق الإيجارات أداءها الإيجابي، حيث ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 2% على أساس ربعي، في حين استقرت إيجارات الفلل وسط تفاوت الأداء بين المجمعات.

وأوضح التقرير أن سوق المبيعات في دبي حافظت على مسار النمو خلال الربع الأول، وواصلت متوسطات أسعار البيع ارتفاعها عبر مختلف فئات الأصول في السوقين الأولية والثانوية، بالتزامن مع تسجيل قطاع المكاتب التجارية نمواً لافتاً في المبيعات.

وفي أبوظبي، أوضح التقرير أن سوق العقارات تواصل انتقالها إلى مسار أكثر نضجاً واستدامة، حيث حافظ القطاع السكني على وتيرة تسليم مستقرة خلال الربع الأول 2026 عبر إضافة نحو 1200 وحدة سكنية، بينما يُتوقع استكمال نحو 7000 وحدة أخرى قبل نهاية عام 2026، وسجّلت الإمارة نشاطاً تطويرياً قياسياً بإضافة 22 مشروعاً جديداً إلى قائمة المشروعات المرتقبة، من بينها تسعة مشروعات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

وأشار التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي اتجهت نحو مزيد من الاستقرار خلال الربع الأول، إذ ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 15% على أساس سنوي، بينما جاوزت الزيادة 20% في المشروعات المتوسطة، فيما سجل قطاع الفلل السكنية نمواً طفيفاً بنسبة 1% على أساس ربعي، و6% سنوياً، مع تسجيل المجمعات الفاخرة في جزيرة ياس، إلى جانب مشروعات مثل الريف، زيادات سنوية راوحت بين 7% و10%.

وفي القطاع المكتبي، حافظت سوق المكاتب في أبوظبي على زخمها القوي، مع تجاوز معدلات الإشغال 95%، وتحقيق الإيجارات نمواً سنوياً تراوح بين 8% و20% عبر مختلف الفئات.

وأوضح التقرير أن المعاملات السكنية واصلت نشاطها التصاعدي مسجلة نحو 7800 صفقة، خلال الربع الأول، بزيادة 10% على أساس ربعي، و119% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 4% و2% على أساس ربعي، وبنِسَب سنوية بلغت 32% و21% على التوالي.

بدورها، سجّلت الشارقة نحو 1700 وحدة مطروحة حديثاً، تلتها رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، وسجلت أسعار إيجارات الشقق في الشارقة ورأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1% و2% على أساس ربعي، بينما حافظت الإيجارات في عجمان والفجيرة وأم القيوين على استقرارها، بالتزامن مع تسجيل عمليات تسليم المشروعات زخماً أولياً قوياً، عبر إنجاز أكثر من 1100 شقة و320 فيلا ضمن عدد من أبرز المجمعات السكنية المخططة، ولفت التقرير إلى أن عدد الوحدات المزمع تسليمها خلال عام 2026 لايزال مرتفعاً بنحو 12 ألف وحدة.

مدينة العين.. مسار تصاعدي

واصلت السوق العقارية في مدينة العين مسارها التصاعدي المنتظم، وهو ما أظهرته بيانات الربع الأول، من خلال ارتفاع متوسط إيجارات الشقق والفلل، بنسبة 7% و2% على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ودعم الأداء العام ارتفاع الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيس، اللذين سجلا زيادات سنوية بلغت 1% و6% على التوالي، وارتفعت الإيجارات التجارية على مستوى المدينة بنسبة 5% سنوياً، بينما سجّل ممر شارع خليفة والشارع الرئيس أعلى معدلات نمو بواقع 8%.