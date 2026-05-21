«ألبن كابيتال»: 25.1 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات بحلول 2030

توقعت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية والاستثمارية، ومقرها دبي، أن يصل حجم سوق التأمين في دولة الإمارات إلى 25.1 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1%، مقارنة بـ20.5 مليار دولار في عام 2025.

وأفادت الشركة، في تقرير حديث، كشفت عنه أمس، بأنه من المتوقع أن ينمو قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، بمعدل سنوي مركب قدره 4.3% ليصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت قيمته 17 مليار دولار في عام 2025.

ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسّع في السوق، لاسيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية بدءاً من يناير 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدتها السوق خلال عام 2024.

ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين في الدولة، مدفوعاً بزخم مشروعات البناء والبنية التحتية، في دعم نمو السوق.

كما يرجح أن تُسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي في الإمارات دعم توسّع قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروضها من المنتجات عبر خطوط أعمال جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»، تي. إم. لاكشمانان: «من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة».