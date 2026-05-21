«جاليجا جلوبال» تفتتح مركزاً لوجستياً في «جافزا»

افتتحت شركة «جاليجا جلوبال» للخدمات اللوجستية، التابعة لـ«مجموعة غسان عبود القابضة»، مركز خدمات لوجستياً في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، على مساحة تبلغ 215 ألف قدم مربعة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المركز الجديد سيدعم عمليات التخزين والخدمات اللوجستية المتقدمة من خلال مستودعات واسعة متعددة الاستخدامات، مزودة بأنظمة إدارة متكاملة، وخدمات لوجستية مدعومة بالتكنولوجيا، متوقعاً أن يوفر المركز أكثر من 200 فرصة عمل، وأن يُعزّز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة التجارة متعددة الأنماط في «جافزا»، كما من المتوقع أن يسهم المركز في تحسين سرعة التسليم، وتعزيز مستويات الخدمة، ورفع مرونة سلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عبدالله الهاشمي: «في وقت تتعرض سلاسل التوريد لاختبارات بسبب التقلبات الجيوسياسية، يحتاج المتعاملون إلى قدر أكبر من المرونة وسرعة في الاستجابة وإلى وصول موثوق للأسواق».

وأضاف أن «مثل هذه الاستثمارات تُعزّز منظومة الخدمات اللوجستية الأوسع حول (جافزا)، ما يساعد الشركات على إدارة الاضطرابات، والحفاظ على استمرارية أعمالها مع تطور تدفقات التجارة».

وتابع الهاشمي: «بالنسبة لنا، فإن هذا يأتي ضمن إطار بناء مرونة طويلة الأمد لسلاسل التوريد، ونحن فخورون بالترحيب بشركة (جاليجا جلوبال) في (جافزا)، بالوقت الذي نعزّز فيه علاقات الثقة التي تساعد الشركات على التعامل مع حالة عدم اليقين والنمو بثقة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «غسان عبود القابضة»، غسان عبود: «يُمثّل افتتاح مركز جاليجا للخدمات اللوجستية (3PL) في (جافزا)، محطة مهمة في شراكتنا مع (دي بي ورلد)، ويعكس التزامنا طويل الأمد بتعزيز منظومات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المنطقة».

وأضاف: «نواصل تطوير حلول قابلة للتوسع تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستوى الخدمة لشركائنا ومتعاملينا».