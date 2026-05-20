حمدان بن محمد: ملتزمون بمواصلة دعم القطاع التجاري ومجتمع الأعمال في دبي

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "اطلعت على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة من خلال مبادرات نوعية، مثل "الممر الأخضر" الذي تم تفعيله بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، كما اطلعت على ما تقدمه جمارك دبي من تسهيلات تشغيلية وجمركية لمجتمع الأعمال كما استعرضنا خططها المستقبلية... دبي، بخبراتها المتراكمة وكفاءة فرق عملها، قادرة على إيجاد الحلول التي تعزز مرونتها وجاهزيتها، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع التجاري ومجتمع الأعمال في الإمارة".