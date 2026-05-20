«Lianlian» تحصل على ترخيص من «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «Lianlian DigiTech» المحدودة (Lianlian)، المتخصصة في مجال خدمات الدفع الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على ترخيص خدمات الدفع من سلطة دبي للخدمات المالية، ما يتيح لها مباشرة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور «Lianlian» العالمي، وترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً مرخصاً لها في المنطقة.

ومن خلال وجودها ضمن المنظومة المالية العالمية في مركز دبي المالي العالمي، تعمل «Lianlian» على تعزيز بنيتها التشغيلية في الشرق الأوسط، وتحسين قدراتها في مجال المدفوعات والتسويات العابرة للحدود.

وستوفر «Lianlian» من خلال التعاون الوثيق مع شركائها المصرفيين المحليين، حلول دفع أكثر كفاءة وملاءمة، بما يُعزّز سلاسة التدفقات المالية داخل المنطقة وعبر الأسواق الدولية.

وتسعى «Lianlian»، من خلال مواصلة تحسين إطار عملها الخاص بالمعاملات والتسويات، إلى تعزيز كفاءة واستقرار وموثوقية الربط المالي العابر للحدود، بما يدعم الشركات التي تقوم بتوسعة أعمالها داخل الشرق الأوسط وخارجه.

وقالت المدير العام في «Lianlian» الإمارات العربية المتحدة، إميلي تشو: «يُعدّ الشرق الأوسط بوابة تجارية ومالية حيوية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويُمثّل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالنا من مركز دبي المالي العالمي خطوة أساسية في تعزيز استراتيجية (Lianlian) التوسعية»، وأضافت: «سنواصل جهودنا لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء المنظومة المالية لبناء شبكة دفع إقليمية أكثر مرونة، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات الدفع العالمية العابرة للحدود».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسرّنا انضمام (Lianlian) إلى مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في المنطقة وربطها بالأسواق العالمية، ولاشك أن خبرة (Lianlian) في إدارة المعاملات العابرة للحدود ستدعم الشركات التي تعتمد على بنية تحتية تتسم بالكفاءة والمرونة والتوافق مع الأنظمة المالية».

وأضاف: «يُسهم هذا الانضمام في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة رائدة للشركات الصينية في المنطقة، ويُعزّز تصنيفنا ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية في مؤشر المراكز المالية العالمية».