«دبي للإحصاء»: أداء إيجابي لسوق العقارات في 2025

أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من عام 2025، في خطوة تعكس الدور المتنامي للبيانات في تمكين صناع القرار، وتعزيز شفافية السوق العقارية، ودعم توجهات دبي نحو اقتصاد قائم على البيانات والاستشراف.

وكشفت النتائج استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في الإمارة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معظم الفئات، مدفوعاً بقوة الطلب وثقة المستثمرين، بما يعكس مكانة دبي واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً على مستوى العالم.

وأظهرت البيانات تحقيق القطاع السكني أداء قوياً خلال عام 2025، حيث سجل الرقم القياسي العام نمواً سنوياً بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت الفلل أداء استثنائياً، وتصدرت النمو، مسجلة ارتفاعاً سنوياً قدره 14.83%، ما يعكس التحول المتزايد نحو أنماط المعيشة المتكاملة والطلب على المساحات السكنية الأكبر. وفي المقابل، واصلت الشقق السكنية أداءها الإيجابي، محققة نمواً سنوياً بلغ 7.38%.

بدورها، سجلت العقارات التجارية أداء إيجابياً خلال عام 2025، حيث ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 9.54% مقارنة بعام 2024، مدعوماً باستمرار الزخم في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وعلى مستوى الفئات، تصدرت المكاتب النمو مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغ 15.86%، فيما حققت المحلات التجارية نمواً سنوياً بلغ 11.52%.

أما قطاع الضيافة، فقد سجل أداء إيجابياً، محققاً نمواً سنوياً بلغ 4.80% مقارنة بعام 2024، مدعوماً باستمرار النشاط السياحي وتعافي الطلب.

وتصدرت الشقق الفندقية هذا النمو بنسبة 6.25%، فيما سجلت الغرف الفندقية نمواً بلغ 0.85%، في دلالة على استقرار الأداء واستمرار الطلب على خدمات الضيافة التقليدية.

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إن «نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات في دبي تتجاوز في دلالاتها قوة الأداء الحالي للسوق، إذ تعكس نضج منظومة البيانات التي أصبحت اليوم محركاً أساسياً لصنع القرار الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف: «لقد أصبحت البيانات في دبي أكثر من مجرد أداة للرصد وقراءة الواقع، وإنما أداة للتوجيه والاستشراف، تُمكّن صناع القرار والمستثمرين من استقراء اتجاهات السوق بدقة أعلى، واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات موثوقة وفي الوقت المناسب»، لافتاً إلى أن هذا المؤشر يأتي ضمن منظومة متكاملة تقودها «دبي الرقمية» لتعزيز اقتصاد قائم على البيانات، يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في بناء سوق عقارية أكثر توازناً وشفافية واستدامة، تعزز من جاذبية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد علي البدواوي، أنّ المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس تطور السوق العقارية في دبي، وقدرتها على الحفاظ على نمو متوازن عبر مختلف الفئات، مدعوماً بإطار تنظيمي متقدم وبنية رقمية متكاملة، تعزز كفاءة السوق وشفافيتها.

وأضاف أنّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل توظيف التقنيات الرقمية والبيانات العقارية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً ودقة، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ورؤية دبي الرقمية، ويسهم في تعزيز جاهزية السوق لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.