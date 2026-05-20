دبي مركز إقليمي لإدارة «سنشري 21» في المنطقة

أعلنت شركة «سنشري 21» العالمية، العاملة في قطاع الوساطة العقارية، انطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارات، مع اتخاذها من دبي مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ووصفت الشركة سوق دبي بأنها إحدى أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وتنافسية في العالم، لافتة إلى شبكة واسعة للشركة تزيد على 400 ألف وكيل عقاري في 82 دولة.

وأكدت أن هذا التوسع يعكس استمرار الثقة الدولية بالآفاق الاقتصادية طويلة المدى لدبي، وبمرونة سوقها العقارية.

وأكدت «سنشري 21» أن خطوتها نحو دبي لم تكن مجرد قرار استراتيجي معزول، بل جاءت استجابةً لطلب متنامٍ من داخل الشبكة العالمية للشركة؛ إذ أبدى ممثلو الشركة من أكثر من 50 دولة اهتماماً فعلياً بالفرص العقارية المتاحة في السوق الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سنشري 21» في الإمارات والهند، بيتر ماثيوز: «وفرت تهيئة حكومة الإمارات لبيئة جاذبة للأعمال العالمية سوقاً تتمتع بأسس متينة ورؤية طويلة الأمد، وتأسيس مقرنا الإقليمي هنا يعكس في آنٍ واحد حجم الفرصة المتاحة، وعمق الطلب الذي نرصده عبر شبكتنا الدولية»، وذكرت «سنشري 21» أن عملياتها في الإمارات تستند إلى منصتها التقنية «سيندا»، وهي برنامج للهاتف المحمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين إدارة علاقات العملاء ومعالجة المعاملات البيعية، وهو حصري لـ«سنشري 21» الإمارات، حيث يتيح للمتعاملين من حول العالم، الوصول إلى مخزون عقاري حصري قبل طرحه في السوق، مع إتمام المعاملات من أي مكان عالمياً.