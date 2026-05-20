62 مليار درهم لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات في «دبي الجنوب»   

وقّعت «دبي الجنوب» - أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات - اتفاقية مع «شركة ماجد الفطيم»، لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات بقيمة 62 مليار درهم في «دبي الجنوب».

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، ورئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة، فاضل عبدالباقي العلي، بينما وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، ويمتد المشروع الجديد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، ويضم مجموعة وحدات سكنية وتجارية ومرافق حياة عصرية، كما يتضمن مركزاً تجارياً رئيساً.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «تُمثّل هذه الشراكة مع (ماجد الفطيم) محطة مهمة في مسيرة النمو المستمر لدبي الجنوب، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل: «تبرز منطقة (دبي الجنوب) اليوم باعتبارها ضمن أهم المناطق تطوراً في دبي، ونحن فخورون بتطوير مجتمع متعدد الاستخدامات في هذا الموقع الحيوي والاستراتيجي».