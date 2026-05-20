«الاتحاد للطيران» تطلق رحلتين يوميتين إلى باريس بـ «A380»

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة «إيرباص A380» إلى مطار شارل ديغول الفرنسي، عبر رحلتين يومياً خلال الصيف، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للناقلة بثلاث رحلات يومية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، سيشمل جدول رحلات «الاتحاد للطيران» الموسع إلى باريس رحلتين يومياً، على متن طائرات «A380» تغادران مطار زايد الدولي صباحاً ومساءً، لتناسب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، إضافة إلى رحلة ثالثة يومية على متن طائرات «بوينغ 787-9» تضم مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.