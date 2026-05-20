«دبي كوميرسيتي» تقود تكاملاً لتفعيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود

أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن تعزيز تكاملها مع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، بالتعاون مع «جمارك دبي»، وبلدية دبي، وشركة «ناقل إكسبرس»، في خطوة نوعية تُسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.

ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متقدمة تعتمد «بلوك تشين»، بما يتيح أتمتة العمليات، بدءاً من طلب العميل، مروراً بالتخليص الجمركي، وحتى تسليم الشحنات.

وتؤدي «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، دوراً محورياً في هذا المشروع، بصفتها الجهة التي تقود تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.

وقال نائب رئيس أول «دبي كوميرسيتي»، عبدالرحمن شاهين: «يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود، ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع: «نرتكز في دورنا المحوري، ضمن هذه المبادرة، على توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث نسخر حلولنا الرقابية المبتكرة لتسريع عمليات الإفراج ومنح الموافقات لقطاع التجارة الإلكترونية»، لافتة إلى أن هذا التكامل يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي وفق أعلى معايير السلامة، وبكفاءة زمنية قياسية.

من جهته، قال مدير إدارة إسعاد العملاء في «جمارك دبي»، مطر المهيري: «تعكس هذه المنصة التزامنا بتطوير حلول جمركية ذكية تُسهم بشكل مباشر في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين، بما يعزز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي، ومن خلال هذا المشروع نواصل تمكين هذه المنظومة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة تدعم التكامل بين الجهات، وترسّخ الشفافية، وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وثقة».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ناقل إكسبرس»، الدكتور عدنان إبراهيم المزروع: «أحدث هذا التكامل نقلة عملية في نموذج عملياتنا من خلال تقليل زمن المعالجة وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والتوصيل، ما مكّننا من رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحسين مستوى الخدمة».