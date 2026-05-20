«موانئ دبي العالمية» تستقطب استثمارات في «جافزا» بـ 854 مليون درهم

استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) استثمارات بقيمة 854 مليون درهم، في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي، باعتبارها مركزاً محورياً رائداً للتجارة والصناعة.

وتشمل هذه الاستثمارات التزامات تعهدت بها الشركات العاملة في «جافزا» لتطوير مرافقها، وتوسيع نطاق عملياتها في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، ومناولة المركبات، والمعدات الثقيلة.

واستمر الزخم خلال شهرَي مارس وأبريل، حيث تم توقيع أكثر من 43% من إجمالي الالتزامات خلال هذين الشهرين.

وتعكس التعاقدات الجديدة مزيجاً واسعاً من الأنشطة التجارية والصناعية، شمل: شركات مصنّعة للصلب والمنتجات الغذائية والأثاث تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية، وشركات مرتبطة بقطاع الرعاية الصحية تستثمر في عمليات طويلة الأمد في دبي، إضافة إلى مزوّدي خدمات لوجستية من طرف ثالث يُعزّزون عمليات التخزين، فضلاً عن مشغلي الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة الذين يستثمرون في مساحات مخصصة لمناولة المركبات، إلى جانب تجار المعدات الثقيلة الذين يخدمون المتعاملين في قطاعَي الإنشاءات والصناعة.

وتواصل «جافزا»، التي تحتضن 12 ألف شركة، أداء دور محوري في دعم نمو التجارة والصناعة في دبي، وبفضل قربها من ميناء جبل علي، وما توفره من ربط متكامل بحراً وجواً وبراً، تقدم المنطقة الحرة قاعدة متعددة الأنماط عالية الكفاءة للشركات التي تخدم أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي: «يعكس حجم هذه التعاقدات، لاسيما في القطاعات الأساسية، مثل الأغذية والرعاية الصحية، توجّه الشركات نحو تعزيز المرونة بالتوازي مع تحقيق النمو».

وأضاف: «نلمس اليوم تحولاً واضحاً نحو الاستثمار طويل الأمد، حيث تختار العديد من كبرى الشركات العاملة في (جافزا) ترسيخ عملياتها الإقليمية والعالمية في دبي لعقود مقبلة».

وأكّد الهاشمي: «يُمثّل هذا الزخم قوة منظومتنا المتكاملة إلى جانب موثوقية برامج استمرارية الأعمال لدينا، التي أسهمت في الحفاظ على تدفق البضائع رغم الاضطرابات الأخيرة، كما يؤكد ذلك مكانة دبي مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي».