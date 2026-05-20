اتفاقية لإنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مع شركة «بروج بي إل سي»، لاستطلاع فرص توسيع نطاق التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز مرونة عمليات التصدير ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن اتفاقية الشراكة تمهد الطريق أمام الجانبين للتعاون في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، لتكون مركزاً رئيساً ضمن استراتيجية «بروج بي إل سي» طويلة الأمد للتصدير، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان استمرارية عمليات التصدير وتعزيز المرونة عبر شبكة «بروج» اللوجستية.

وسيركز التعاون على الاستفادة من منظومة الربط البحري القوية التي توفرها «موانئ أبوظبي»، إلى جانب الوصول إلى خدماتها المتكاملة في مرافئ الفجيرة، المنشأة التابعة للمجموعة والمطلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مع دراسة تطوير بنية تحتية متخصصة للبولي أوليفين على الساحل الشرقي للدولة.

كما سيعمل الجانبان على تقييم سبل الحد من الاعتماد على الممرات البحرية المزدحمة والمحدودة، وتعزيز مرونة جدولة حركة السفن ومساراتها من خلال التعاون مع خطوط الشحن لتفعيل مسارات شحن جديدة عبر مرافئ الفجيرة، وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى دعم تدفقات تصدير مستقرة وموثوقة عبر شبكة متنوعة من الموانئ والمنشآت اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن المجموعة تتطلع إلى استطلاع فرص التعاون مع «بروج» بما يتيح الاستفادة من القدرات المتكاملة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بهدف دعم الصادرات الصناعية الحيوية، وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»، هزيم سلطان السويدي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات اللوجستية لشركة «بروج»، ودعم مسيرة نموها المستمر، لافتاً إلى أنه سيتم العمل من خلال التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي على بناء شبكة أكثر مرونة وتنوعاً تعزز الموثوقية، وتضمن استمرارية الإمدادات، وترسخ مكانة الشركة كمورد عالمي موثوق، بما يدعم الاستراتيجية الصناعية للدولة.

وتعد «بروج» أكبر مصدر عبر مجموعة موانئ أبوظبي، ويستند هذا التعاون إلى شراكة طويلة الأمد بين الجانبين منذ عام 2001، وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لكل من مجموعة موانئ أبوظبي و«بروج بي إل سي» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً تنافسياً للخدمات اللوجستية والصناعية.

«موانئ أبوظبي» تطلق خدمات السفن السياحية في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها، في كل من شرم الشيخ والغردقة وسفاجا في مصر، إضافة إلى خدمات العبّارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يدعم انتقال العاملين في موسم الحج بين مصر والسعودية، وكانت «موانئ أبوظبي» وقّعت، في عام 2024، اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر، لإدارة وتطوير وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحة وخدمات العبارات ذات الصلة على ساحل البحر الأحمر.

وقالت الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي، نورة راشد الظاهري: «يسلط انطلاق خدمات السفن السياحية والعبارات، عبر محطات المجموعة في مصر، الضوء على التزامنا بتطوير قطاع الرحلات السياحية في منطقة البحر الأحمر، والإسهام في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة في الأسواق التي نعمل بها».

وأضافت: «سنواصل من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الارتقاء بتجربة المسافرين، عبر توفير مرافق عالمية المستوى وخدمات ميسرة وعالية القيمة».