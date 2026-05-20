«غرفة دبي» تُعرّف الشركات بمنظومة «دي بي ورلد» للتأمين ضد مخاطر الحروب

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «مجلس المصدرين» بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ودائرة جمارك دبي، بهدف تعريف الشركات الصناعية والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية والتصدير، على منظومة التأمين ضد مخاطر الحروب التي أطلقتها أخيراً «دي بي ورلد»، بهدف دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات التي تؤثر في مسارات التجارة بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أن الفعالية التي حضرها 267 مشاركاً، ركزت على استعراض ميزات منظومة التأمين، باعتبارها حلاً مبتكراً يوفر تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي. ويسهم الحل في سد الفجوات التي قد تحدثها وثائق التأمين التقليدية التي تقتصر عادة على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بدعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة المتغيّرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية، والتعريف بالحلول المبتكرة والخدمات النوعية التي تتيحها دبي، لتعزيز المرونة التشغيلية للشركات، واستدامة أعمالها».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الفعالية إلى تمكين الشركات المرتبطة بالقطاع الصناعي والتجاري والخدمات اللوجستية من الاستفادة من الأدوات الفاعلة التي تدعم استمرارية سلاسل التوريد، وتحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يُعزّز تنافسية دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «في ظل بيئة التجارة العالمية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أصبحت مرونة سلاسل التوريد أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتُجسّد منظومة التأمين ضد مخاطر الحروب التزامنا بتوفير حلول عملية تدعم متعاملينا في حماية حركة البضائع، وضمان استمرارية التدفق التجاري عبر الممرات الإقليمية الحيوية».

وأضاف: «من خلال الجمع بين قدراتنا اللوجستية المتكاملة والتغطية المتخصصة للمخاطر، نساعد الشركات على التعامل مع التحديات والاضطرابات بثقة واعتمادية أكبر».

وخلال فعاليات «مجلس المصدرين»، استعرضت «دي بي ورلد» منظومتها للتأمين ضد مخاطر الحروب، والتي تساعد الشركات على الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية عبر الممرات التجارية الإقليمية.

ويعتمد البرنامج على شبكة «دي بي ورلد» اللوجستية المتكاملة، حيث تم تصميمه لدعم حركة الشحنات والبضائع عبر بيئات تجارية معقدة وعالية المخاطر.

وتتيح «دي بي ورلد» هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيوية في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها، من خلال التعامل مع المخاطر التي قد لا تغطيها ترتيبات التأمين التقليدية بشكل كامل، بما يساعد الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة أكبر.

بدورها، سلّطت «جمارك دبي» الضوء خلال الفعالية على دورها في دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطوير حلول ومبادرات نوعية، شملت تطوير الأطر التنظيمية لمسارات بديلة، وتمديد فترات العبور، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة، لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الحركة التجارية.