«المشرق»: فتْح حسابات الشركات خلال يوم واحد

أعلن بنك «المشرق» إطلاق خدمة فتح حسابات الأعمال خلال يوم واحد، ليصبح أول بنك في الدولة يضمن سرعة فتح الحسابات المصرفية للشركات، وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر منصة البنك الرقمية «NEO BIZ»، مع ضمان استرداد نقدي بـ1000 درهم للعملاء المؤهلين في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام، وفقاً للشروط والأحكام.

وقال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في «المشرق»، فرناندو موريلو: «نواصل تسريع تحول (المشرق) إلى بنك رقمي بالدرجة الأولى، مع إعادة تعريف الطريقة التي تصل بها الشركات إلى الخدمات المالية، وتدير نموها، وتتوسّع بثقة ضمن بيئة اقتصادية متسارعة التطوّر».