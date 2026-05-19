موانئ دبي العالمية تستقطب استثمارات جديدة في جافزا بقيمة 854 مليون درهم

استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثمارات بقيمة 854 مليون درهم في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركزاً محورياً رائداً للتجارة والصناعة.

وتشمل هذه الاستثمارات التزامات تعهدت بها الشركات العاملة في "جافزا" لتطوير مرافقها وتوسيع نطاق عملياتها في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، ومناولة المركبات، والمعدات الثقيلة.

واستمر الزخم خلال شهري مارس وأبريل، إذ تم توقيع أكثر من 43% من إجمالي الالتزامات خلال هذين الشهرين.

وتعكس التعاقدات الجديدة مزيجاً واسعاً من الأنشطة التجارية والصناعية، شمل شركات مصنّعة للصلب والمنتجات الغذائية والأثاث تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية، وشركات مرتبطة بقطاع الرعاية الصحية تستثمر في عمليات طويلة الأمد في دبي، ومزوّدو خدمات لوجستية من طرف ثالث يعززون عمليات التخزين، ومشغلو الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة يستثمرون في مساحات مخصصة لمناولة المركبات، بالإضافة إلى تجار المعدات الثقيلة الذين يخدمون المتعاملين في قطاعي الإنشاءات والصناعة.

وتواصل "جافزا"، التي تحتضن 12,000 شركة، أداء دور محوري في دعم نمو التجارة والصناعة في دبي.

وبفضل قربها من ميناء جبل علي، وما توفره من ربط متكامل بحراً وجواً وبراً، تقدم المنطقة الحرة قاعدة متعددة الأنماط عالية الكفاءة للشركات التي تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الأوسع.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، - المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".. إن حجم هذه التعاقدات، لا سيما في القطاعات الأساسية، مثل الأغذية والرعاية الصحية، يعكس توجّه الشركات نحو تعزيز المرونة بالتوازي مع تحقيق النمو، ونلمس اليوم تحولاً واضحاً نحو الاستثمار طويل الأمد، إذ تختار العديد من كبرى الشركات العاملة في جافزا ترسيخ عملياتها الإقليمية والعالمية في دبي لعقود مقبلة.

وأضاف أن هذا الزخم يمثل قوة منظومتنا المتكاملة إلى جانب موثوقية برامج استمرارية الأعمال لدينا، التي أسهمت في الحفاظ على تدفق البضائع رغم الاضطرابات الأخيرة، كما يؤكد ذلك مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي، ومع استمرار نموّ الطلب، نواصل التركيز على تعزيز بنيتنا التحتية وقدراتنا لدعم متعاملينا وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد.