فنادق: السياحة الداخلية خلال «عطلة الأضحى» تسجل أحد أقوى مواسمها

أكد مسؤولو فنادق أن قطاع الضيافة والفنادق يستعد لتسجيل موسم قوي خلال عطلة عيد الأضحى، مدعوماً بارتفاع معدلات الطلب على الإقامة، والعروض الترويجية الموجهة للعائلات، إلى جانب الزخم المستمر في السياحة الداخلية والإقليمية، متوقعين أن تراوح نِسَب الإشغال الفندقي خلال فترة العيد بين 60 و100%.

وأوضحوا أن السياحة الداخلية تسجل أحد أقوى مواسمها، وتواصل تسجيل أداء قوي، وتدعم أداء القطاع الفندقي، في ظل الإقبال المتزايد من العائلات والمقيمين عموماً على العروض التي تجمع بين الإقامة وخيارات الطعام والترفيه.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن وتيرة تدفق السياح الدوليين إلى دبي تشهد ارتفاعاً تدريجياً، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بنمو سياحة الأعمال والترفيه، لافتين إلى أن السياحة الدولية تستحوذ على نسبة تراوح بين 8 و10% من معدلات الإشغال الفندقي، وأكدوا أن المؤشرات الحالية تعكس جاذبية القطاع الفندقي في دبي، مدعوماً بتنوع المقومات السياحية، واستمرار الطلب على الإمارة كوجهة عالمية.

السياحة الداخلية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «الحجوزات الفندقية شهدت زخماً واضحاً خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس مؤشرات إيجابية لموسم عيد الأضحى»، متوقعاً أن تحقق فنادق المجموعة نسب إشغال تراوح بين 60 و85%، مع إمكانية تجاوز بعض الفنادق حاجز 85% خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

وأضاف خوجلي لـ«الإمارات اليوم» أن السياحة الداخلية تواصل تسجيل أداء قوي، معتبراً الموسم الحالي من بين أقوى المواسم من حيث الإقبال على العروض الفندقية، لاسيما تلك التي تتضمن مزايا للعائلات، مثل الإقامات المخفضة للأطفال، والعروض الخاصة عند حجز أكثر من ليلة فندقية.

وأوضح أن وتيرة تدفق السياح الدوليين إلى دبي تشهد ارتفاعاً، مدفوعة بشكل رئيس بسياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب تنامي الطلب من الأسواق الأوروبية، ما يعزز أداء القطاع الفندقي بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولفت خوجلي إلى أن السياحة الدولية تسهم بين 7 و8% من معدلات الإشغال في منشآت المجموعة التي يصل عددها إلى 17 منشأة في دبي، مؤكداً أن المؤشرات الفندقية في تحسن مستمر، بما في ذلك مستويات الطلب، إضافة إلى ارتفاع مدة الإقامة التي يقضيها النزلاء في المنشآت الفندقية.

طلب مرتفع

في سياق متصل، قالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي - مجموعة تايم للفنادق، شيماء فهيم، إن «فنادق دبي تشهد حالياً مستويات طلب مرتفعة، مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاع السياحي، واستمرار تنامي مستويات الإقبال»، متوقعة أن تراوح معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة المقبلة بين 70 و80% خلال عطلة عيد الأضحى.

وأكدت فهيم لـ«الإمارات اليوم» أن وتيرة تدفق السياح الدوليين إلى دبي ترتفع تدريجياً، مشيرة إلى أن الزوار الدوليين يسهمون حالياً بنحو 10% من إجمالي معدلات الإشغال في المنشأة التي تديرها.

وأوضحت أن المؤشرات الحالية تعكس جاذبية القطاع الفندقي في دبي، مدعوماً بتنوع المقومات السياحية، واستمرار الطلب على الإمارة وجهة عالمية، مشيرة إلى أن عروض الإقامة الطويلة أسهمت أيضاً في دعم مؤشرات الطلب الفندقي، لافتة إلى أن السوق المحلية تدعم أداء القطاع الفندقي.

السياح الدوليون

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي: «نتوقع أن تصل معدلات الإشغال خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى إلى نحو 80%، مدفوعة بالطلب على الإقامة، والاستفادة من العروض السعرية التنافسية التي طرحتها الفنادق بالتزامن مع الموسم الحالي».

وأضاف: «تسجل السياحة الداخلية أحد أقوى مواسمها، في ظل الإقبال المتزايد من العائلات والمقيمين عموماً على العروض التي تجمع بين الإقامة وخيارات الطعام والترفيه، وهو ما أسهم في تعزيز مستويات الطلب على الفنادق».

وأكد عبدالهادي أن الفنادق بدأت تلاحظ ارتفاعاً تدريجياً في وتيرة تدفق السياح الدوليين، سواء ضمن السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال، الأمر الذي يوفر دعماً إضافياً لمعدلات الإشغال، ويعزز التوقعات بتحقيق موسم قوي للقطاع الفندقي في الإمارة، لافتاً إلى أن العروض المتكاملة التي طرحتها المنشآت الفندقية في الإمارة حفزت الطلب الفندقي، خصوصاً من شريحة العائلات.

أداء إيجابي

بدوره، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «الفندق يشهد مستويات إشغال قوية خلال عطلات نهاية الأسبوع تتجاوز 80%، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الإقامة الفندقية في دبي».

وأضاف أن «الحجوزات الخاصة بعطلة عيد الأضحى، التي تمتد خلال أيام 27 و28 و29 مايو الجاري، تشير إلى تسجيل معدلات إشغال تراوح بين 90 و100%، مدفوعة بالإقبال الكبير على قضاء العطلة في دبي والاستفادة من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية».

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية مايو الجاري، مع إمكانية وصول متوسط الإشغال خلال الفترة المتبقية من مايو إلى مستويات تزيد على 55% في المتوسط.

وأشار درويش إلى أن السياحة الداخلية تسجل أداءً ممتازاً، وتلعب دوراً رئيساً في دعم نسب الإشغال الفندقي، لافتاً إلى أن العائلات تواصل الإقبال على العروض الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع والإجازات القصيرة، ما يعزز استقرار الطلب على الغرف الفندقية.

وفيما يتعلق بالسياحة الدولية، قال إن معدلات الإشغال الناتجة عن هذا القطاع تشهد تحسناً تدريجياً، مؤكداً أن الفندق بدأ في تلقي حجوزات من عدد من الأسواق الدولية، وتابع: «المؤشرات الحالية جيدة ومشجعة».

تحسّن تدريجي في مستويات الطلب

توقع المدير العام لفندق «كوبثورن دبي»، وائل الباهي، أن تصل معدلات الإشغال، خلال أسبوع عيد الأضحى، إلى نحو 75%، مبيناً أنه مستوى يعكس مؤشراً جيداً إلى قوة الطلب خلال هذه الفترة.

وأوضح أن الزيادة المتوقعة في نسب الإشغال ترتبط بالحجوزات المنتظر تسجيلها خلال الأيام القليلة التي تسبق عطلة العيد، خصوصاً الحجوزات في اللحظات الأخيرة.

وتابع: «تشهد السوق حركة، فيما تظهر المؤشرات تحسناً تدريجياً في مستويات الطلب، الأمر الذي يعزز توقعات القطاع الفندقي بتحقيق أداء إيجابي خلال عطلة عيد الأضحى، مدعوماً بالإقبال من السوق المحلية بالدرجة الأولى».