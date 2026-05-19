«طيران الإمارات» تستثمر 18.7 مليار درهم في مجمع هندسي جديد

احتفلت «طيران الإمارات» بوضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة «دبي الجنوب»، باستثمار تبلغ قيمته 5.1 مليارات دولار (نحو 18.73 مليار درهم)، ومن المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال الصيانة والتصليح والعَمرة، بما يعزز ريادة «طيران الإمارات» ودبي في قدرات البنية التحتية لقطاع الطيران العالمي.

وستتولى «شركة بناء السكك الحديدية الصينية» تنفيذ أعمال هذا المشروع الاستراتيجي، فيما تتولى شركة «آرتيليا» مهام الاستشارات والإشراف على المشروع.

حضر حفل وضع حجر الأساس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ورئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، ورئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية، داي هيغن.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «يمثّل وضع حجر الأساس لهذا المجمع الهندسي المتكامل خطوة استراتيجية متقدمة، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعزز طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران».

وأضاف سموه: «لا يقتصر هذا الاستثمار النوعي على توسيع قدراتنا التشغيلية، بل يجسّد رؤية واضحة لدعم توجهاتنا نحو بناء منظومة هندسية متكاملة ترتكز على توحيد الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والقدرات التصنيعية تحت مظلة واحدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جاهزيتنا لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة».

وتابع سموه: «يجسد هذا الاستثمار التزام (طيران الإمارات) بتعزيز مكانتها كشريك هندسي استراتيجي قادر على دعم احتياجات قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في ترسيخ دبي كمركز اقتصادي عالمي ومحور للتميّز في صناعة الطيران، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو لدبي ولدولة الإمارات ولمنظومة الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين: «يمثل وضع حجر الأساس لهذه المنشأة العالمية المتطورة محطة جديدة في مسيرة تعزيز البنية التحتية للطيران في محيط مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع أن يصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة دبي على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتقدمة وحلول الصيانة المتخصصة، بما يدعم مكانة الإمارة كنموذج عالمي للتميز والابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران».

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية، داي هيغن: «يمثل هذا المشروع محطة استراتيجية تعكس عمق العلاقات والشراكة العملية بين الصين والإمارات، كما يجسد بشكل مباشر التوافق الذي توصل إليه قائدا البلدين ورؤية دبي الطموحة للتنمية الاقتصادية».

وأضاف: «سنسخر أفضل مواردنا ونشكل فريقاً متخصصاً عالي الكفاءة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى المعايير، وفق جداول زمنية فعالة ونتائج ترتقي إلى مستوى التطلعات، ونحن لا نبني مشروعاً فحسب بل نرسخ نموذجاً متقدماً للتعاون الصيني الإماراتي، ونعزز مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مستقبل مشترك أكثر قوة واستدامة».

ويمتد مجمع المركز الهندسي الجديد لـ«طيران الإمارات» في «دبي الجنوب» على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

وستتكامل هذه المنشآت الفنية مع مبنى إداري حديث مخصص لمركز طيران الإمارات الهندسي، يوفر 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و15 ألف متر مربع لمرافق التدريب، إضافة إلى منشأة متخصصة لتنظيم وإدارة الوصول إلى ساحة المطار. ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي.

عادل الرضا: المشروع يستقطب وظائف جديدة ومهارات

قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، لـ«الإمارات اليوم» إن الاستثمار الضخم للمشروع يأتي بعد مراجعة المتطلبات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع، بصيغته الأولية، كان يتضمن من أربع إلى ثماني حظائر، ليضم بصيغته النهائية 24 حظيرة للطائرات، بما يتماشى مع طلبياتنا، والطائرات الموجودة ضمن الأسطول الحالي، ووجود طلب لتحويل طائرات المسافرين إلى شحن.

وأكد أن المشروع سيستقطب العديد من الوظائف الجديدة والمهارات، متوقعاً استلام ما بين 12 و14 طائرة جديدة من طراز «إيرباص 350» خلال السنة المالية الجارية، وبين ست وسبع طائرات «بوينغ 777 إكس» في النصف الثاني 2027.

• المجمع الهندسي المتكامل خطوة استراتيجية تعزز طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران.